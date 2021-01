Antalya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın 37 ayrı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 38 şüpheli gözaltına alındı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya ve Manavgat’tın farklı adreslerinde 56 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takibi sürdüren jandarma, Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.M.Ö., A.G., A.D., B.T., B.Ö., D.K, E.S., F.Ö., M.K., M.D., Ö.A., S.G., Z.D., E.D., İ.Ş., K.K., M.K., M.T., R.H., Y.E., H.F.İ., İ.A., Ş.B., E.K., S.S., E.G., R.S., İ.U., Y.K., T.Y., M.Ç., A.S., E.S., O.K., S.Ç., S.S., S.Ç. ve O.G. isimli 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin adresleri ile yapılan üst aramalarında 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.



14 şüpheli aranıyor 4’ü tutuklandı

Ayrıca operasyon kapsamında 14 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, daha önce gözaltına alınan M.E., S.Ş., N.V. ve E.Ç. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.