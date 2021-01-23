Antalya'da korkutan ev yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Haciveliler Mahallesi Çaydağıldığı mevkiinde saat 15.00 sıralarında 3 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen Osman Kolakoğlu'na ait ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulanmadığı yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken evde büyük hasar oluştu.

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