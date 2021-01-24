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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir silah

DHA

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir silah


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yıldıray Çete, gerekli önlemleri almasına rağmen koronavirüse yakalandığını, hastalığı orta şiddette atlattığını anlattı. Koronavirüsü yenip görevinin başına döndüğünü aktaran Prof. Dr. Çete, "Bu hastalığı yenmek için aşının önemli bir silah olduğunu düşünüyorum" dedi.AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve AÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yıldıray Çete, koronavirüse yakalanması ve sonrasını DHA'ya anlattı. Hasta baktığı sırada koruyucu önlemleri almasına rağmen belki de bir anlık dalgınlıkla temas sonucu koronavirüse yakalandığını aktaran Prof. Dr. Çete, hastalığı orta şiddetle geçirdiğini, çok şiddetli boğaz ağrısı ve kas ağrıları olduğunu söyledi. Koronavirüse yakalandıktan sonra 4-5 gün içerisinde öksürük başladığını belirten Prof. Dr. Yıldıray Çete, vücudunda herhangi bir tutulumla karşılaşmadığını, ağrı kesicilerle tedaviye devam ettiğini anlattı.
'RAHATSIZ EDİCİ AĞRILAR 4-5 GÜN DEVAM ETTİ'
Koronavirüs tedavisinin hastaneye yatış gerektirmediğini, evinde izole bir şekilde tedavi gördüğünü aktaran Prof. Dr. Yıldıray Çete, izolasyon süreci bitip iyileştikten sonra görevine başladığı söyledi. Koronavirüsün basit bir hastalık olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Gerçekten hastalığı hafif geçirdiğimi düşünmeme rağmen 4-5 gün boyunca oldukça rahatsız edici ağrılarla devam eden bir süreçti. Ama sonradan tamamen kendime geldim, şu an tekrar görevimin başında hasta bakmaya devam ediyorum. Hiç tedirginlik yaşamadım. İlk başta olduğu gibi şimdi de dikkatlice hastaya bakıyorum" dedi.
'DUYGUSAL ANLAMDA FARKLILIK YAŞADIM'
Hastalara bakarken artık duygusal anlamda farklılıklar yaşadığını belirten Prof. Dr. Çete, "Çünkü bir hekim olarak hastalığı bilmek var, bir de hekim olarak hasta olmak var. Bu duygusal olarak yaklaşımı biraz değiştirebiliyor. O insanların takip eden 4-5 günlük süreçteki yaşayacaklarını bizzat yaşamış biri olarak bakmaya başlıyorsunuz. Daha önemlisi duygusal olarak beklenti yaşayacaklarını hissedip o nedenle açıklayıcı bilgi veriyorsunuz. O nedenle değişen bu oldu" diye konuştu.
'PANDEMİ BİTMEDİ, KISITLAMALARA DEVAM ETMEKTE FAYDA VAR'
Prof. Dr. Yıldıray Çete, ağustos ayından sonra koronavirüs hasta sayısının arttığını belirterek, yaşanan ikinci pikten sonra gerek bilim kurulu önerileri gerekse alınan birtakım kısıtlamalar sonrasında vaka sayısında düşüş yaşandığını aktardı. Son 10-15 gün içerisinde hastaneye başvuru yapan koronavirüs hasta sayısında azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çete, pandemi servisi ve Covid-19 yoğun bakımda boş yerler oluştuğunu açıkladı. Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Pandemi bitmedi onu unutmamakta fayda var. Hasta sayısı azaldı, servislerde ve yoğun bakımlarda boş yerlerimiz var doğru ama kısıtlamalardan vazgeçtiğimiz, kurallara uymadığımız anda bu sayı yine artacaktır. O yüzden kurallara uymak çok önemli. Kısıtlamalara devam etmekte fayda görüyorum" diye konuştu.
'BU YILIN İKİNCİ YARISI ESKİ NORMALE YAKIN YAŞAMA ŞANSIMIZ OLACAK'
Başta sağlık çalışanları, yaşlı bakım evleri ve riskli gruptaki vatandaşların aşılandığını anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, AÜ'de 1000'den fazla kişinin aşılandığını, büyük oranda yan etki görülmediğini aktardı. Prof. Dr. Çete, "Toplumun her kesiminin kendilerine sıra geldiğinde belirlenen takvim çerçevesinde aşılanmasının, bu hastalığı yenmek için aşının önemli bir silah olduğunu düşünüyorum. Buna uyar, gerekli özeni gösterirsek bu yılın ikinci yarısı ve önümüzdeki yılı rahat, daha az kısıtlamalarla ve eski normalimize daha yakın yaşama şansımız olacaktır. O yüzden toplumun her kesiminin aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-01-24 09:11:34

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