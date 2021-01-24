Geçimini dağlarda yetişen otlardan sağlıyor Kekik, nane , ada çayının bağını 5 liradan satıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ezo Çevik, yazın dağlardan topladığı otları kurutup, kışın pazarlarda satarak geçimini sağlıyor. Pandemi döneminde satışları artan Çevik'in topladığı kekik, nane ve ada çayının bağı 5 liradan alıcı buluyor.



“Topladığımız kekikler Koronaya faydalı deniliyor”

Topladığı otların siyah çaydan faydalı olduğunu söyleyen Ezo Çevik, “Geçimimizi bu otlarla sağlıyoruz. Dağlara gideriz kekikleri toplamak için. Birer birer koparıp bir araya getiririz. Akşama kadar yolarız. Köyden yaklaşık bir saat uzaklıkta çuvallara topladığımız otları gölgeye koyarız. Sırtımıza sararız iple ondan sonra eve geliriz. Topladığımız kekikler Koronaya faydalı deniliyor. Bir bağını 5 liradan satıyorum. Bazen pazarlara, bazen komşulara veya evlere veriyorum. Kekik, nane ve ada çayı, siyah çaydan faydalıdır. Hatta kekik mide bulantısını geçirir " diye konuştu.



“Bu otlar dağ keçilerinin olduğu yerlerde, ormanda temiz havada yetişiyor”

Ev bütçesine katkıda bulunabilmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten bir çocuk annesi Çevik, " Bir zamanlar ne yapabilirim diye düşündüm. Çalışmalıyım, evimi geçindirmeliyim dedim. Sağlık durumum iyi olmadığından, yapabileceğim bu. Allah'a hamd olsun topladığım otlarla geçimimi sağlıyorum. Bu otlar dağ keçilerinin olduğu yerlerde, ormanda temiz havada yetişiyor " şeklinde konuştu.

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