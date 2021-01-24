Kayıp kızı için gözyaşlarına boğuldu 23 yaşındaki genç kız, 6 gün önce yeğenini karşı komşuya bırakıp ortadan kayboldu 6 gündür kayıp kızından bir haber bekleyen anne ise gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da 23 yaşındaki kızından 6 gündür haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu. Kızından iyi bir haber bekleyen anne Hüsna Erez, "Kızımı sağ salim görmek istiyorum, bana yardım etsinler" dedi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde müstakil bir evde yaşayan 44 yaşındaki Hüsna Erez, geçtiğimiz pazartesi günü oğluyla bir eve gündelik temizliğe gitti. Evde kalan Berfin Kaya, 8 yaşındaki yeğenini karşı komşuya götürüp ‘Banyo yapacağım, sonra yeğenimi alırım’ dedi. Komşular Berfin Kaya'nın uzun süre gelmemesi üzerine durumu Hüsna Erez'e bildirdi. Eve gelen anne Hüsna Erez, kızının evde olmadığını gördü. Komşularının durumu anlatması üzerine anne Erez, korkuya kapıldı. Cep telefonu kapalı olan kızının sosyal medya hesabından aynı gün atılan, ‘Beni merak etmeyin, iyiyim. Arasanız da bulamazsınız’ mesajıyla karşılaşan anne, polisi arayıp kayıp başvurusunda bulundu.



"Gizemli mesaj"

Evinin önünde kızının güzel bir haber bekleyen ev hanımı anne Hüsna Erez, gündelik ev temizliklerine giderek ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

23 yaşındaki kızı Berfin Kaya’nın geçtiğimiz pazartesi günü vefat eden babasının maaş kartı ve kendi kimliğini alarak evden ayrıldığını dile getiren Erez, “ Biz sabah ev temizliğine gittikten sonra kızım yanında bulunan torunumu karşı komşuya bırakıyor. Komşular Berfin’in uzun süre geri gelmeyince durumu bize bildirdi. Eve geldik, kızımdan bir haber yoktu. Ertesi günü sabah karşı başka birinin sosyal medya hesabından, “Ben iyiyim beni merak etmeyin arasanız da bulamazsınız”mesaj attı. Kaçtı mı kaçırıldı mı bilmiyoruz. Bizim aklımıza kaçırıldığı geliyor.”dedi.



"İçim yanıyor"

“Kaçmış olsa karşı taraf bizimle bir irtibata geçerdi” diyen Erez, “5 gün oldu ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı. Kızım kaçırıldı mı zorla mı tutuluyor. Kimin yanında hiçbir haberimiz yok. Polis merkezine, savcılığa kayıp başvurusunda bulunduk. Hiçbir şekilde ulaşamadık. Kızımı babasız büyüttüm. Kızımı sağ salim görmek istiyorum, bana yardım etsinler. Annem sen benim evladımsın arkandayım, bana ulaş. Nasıl bir yerdesin, belki zorla tutuluyorsun, belki eziyet ediyorlar. Annem seni hiç bırakmayacağım. İçim yanıyor seni sağ salim görmek istiyorum” diye konuştu.

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