Erenköylü çocukların park mutluluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenköylü çocukların park mutluluğu

İHA

Erenköylü çocukların park mutluluğu

Erenköy Mahallesi’nin çocukları, Başkan Hakan Tütüncü’den talep ettikleri oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Ekim ayında Erenköy Mahallesi’ni ziyareti sırasında çocuklar oyun parkı istemişti. Tütüncü de, park istenilen 4809 ve 4808 sokaklar arasındaki alanda incelemelerde bulunmuş ve parkı yapacaklarının sözünü vermişti.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, kısa süre içerisinde söz o verilen parkın yapımını başlatmıştı. Müdürlük çalışanları, parkın inşasını da 2 aya yakın bir sürede bitirdi.

“Erenköy’e yatırımlarımız devam edecek”
Başkan Hakan Tütüncü, hizmete giren parkı ziyaret ederek, çocukların mutluluğunu paylaştı. Başkan Tütüncü, park incelemesi sırasında Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün ve bölge sakinlerinin taleplerini de dinledi. Oyun parkının mahalleye, çocuklara hayırlı olmasını dileyen Tütüncü, “Park sözümüz kısa bir zaman içerisinde yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten de mahallemiz güzel bir çocuk parkına kavuşmuş oldu. Çocuklarımız, parklarında güle güle oynasınlar, eğlensinler. Her geçen gün mahallemiz çok daha güzel oluyor. Mahallemizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Seyir teraslı park “
Oyun parkı, eğimli bin metrekarelik alanın üzerine inşa edildi. Parkın eğim kısmına hafriyat dökülerek, istinat duvarı yapıldı. Oyun parkı ile eğimli alan arasına da güvenlik amacıyla tel örgü çekildi. Çocukların için oyun mobilyalarının bulunduğu parka, büyüklerin spor yapması amacıyla açık hava spor aletleri de yerleştirildi. Üzeri kapalı ahşap oturma alanlarının konulduğu parkın, eğimli bir arazi üzerine yapılmasından dolayı seyir terası özelliği de bulunuyor. Parkın eğim kısmına önümüzdeki günlerde çim ekilecek, ağaç ve bitki dikilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaleiçi ve sanat ayrılmaz ikili
YEREL HABERLER Kaleiçi ve sanat ayrılmaz ikili
Kısıtlamada kent merkezinde bakım onarım çalışması
YEREL HABERLER Kısıtlamada kent merkezinde bakım onarım çalışması
Kayıp kızı için gözyaşlarına boğuldu 23 yaşındaki genç kız, 6 gün önce yeğenini karşı komşuya bırakıp ortadan kayboldu 6 gündür kayıp kızından bir haber bekleyen anne ise gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kayıp kızı için gözyaşlarına boğuldu 23 yaşındaki ...
Kepez 11 okula daha kavuştu
YEREL HABERLER Kepez 11 okula daha kavuştu
Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 70’i tamamlandı
YEREL HABERLER Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 70’i tamamlandı
Geçimini dağlarda yetişen otlardan sağlıyor Kekik, nane , ada çayının bağını 5 liradan satıyor
YEREL HABERLER Geçimini dağlarda yetişen otlardan sağlıyor Kekik, ...
TSE belgesi olmayan firmanın ekspertiz raporu geçersiz
YEREL HABERLER TSE belgesi olmayan firmanın ekspertiz raporu ...
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir silah
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir ...
Alman uyruklu vatandaş evinde ölü bulundu Çilingir yardımıyla girilen dairede televizyonun da açık olduğu görüldü
YEREL HABERLER Alman uyruklu vatandaş evinde ölü bulundu Çilingir ...
Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü ...
Yasadışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yasadışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi ...
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 ...
Antalya'da korkutan ev yangını
YEREL HABERLER Antalya'da korkutan ev yangını
Antalya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 38 ...
Kosova Süper Kupası, Priştine'nin
YEREL HABERLER Kosova Süper Kupası, Priştine'nin
Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık ...
Otizmli çocuğu döven kargo görevlisine tazminat davası açacaklar
YEREL HABERLER Otizmli çocuğu döven kargo görevlisine tazminat ...
Baba ile oğlu tartıştığı gaziyi darbetti (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Baba ile oğlu tartıştığı gaziyi darbetti (3)- Yeniden
Polisin kumar baskınında ceza yağdı
YEREL HABERLER Polisin kumar baskınında ceza yağdı
Gaziyi darp ettiği ileri sürülen baba oğul adli kontrol şartıyla serbest kaldı
YEREL HABERLER Gaziyi darp ettiği ileri sürülen baba oğul adli ...
Antalya’da polis memurundan içleri ısıtan davranış Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polis memuru, parkta gördüğü evsiz vatandaşa kumanyasını verdi 'Güzel polisimiz' notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izlendi,
YEREL HABERLER Antalya’da polis memurundan içleri ısıtan ...
Gaziyi darbeden baba ile oğlu gözaltında (2)
YEREL HABERLER Gaziyi darbeden baba ile oğlu gözaltında (2)
Aktör Jason Statham, kurşun geçirmez camlı villada kalıyor
YEREL HABERLER Aktör Jason Statham, kurşun geçirmez camlı villada ...
Kısıtlamalar sebebiyle berraklaşan Konyaaltı sahil turkuaz renge büründü Mavi ve turkuazın dansı havadan görüntülendi Az sayıda turist güneşin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kısıtlamalar sebebiyle berraklaşan Konyaaltı sahil ...