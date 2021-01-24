Meteorolojiden, Antalya'da kuvvetli fırtına uyarısı



Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ, Antalya'da yarın saat 12.00'den gece yarısına kadar etkili olacak kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın hızının, zaman zaman 120 kilometreyi bulabileceği kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Ocak 2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-120 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın etkisini 26 Ocak 2021 tarihinde gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2021-01-24 11:52:19



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