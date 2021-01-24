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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden, Antalya'da kuvvetli fırtına uyarısı

DHA

Meteorolojiden, Antalya'da kuvvetli fırtına uyarısı


Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ, Antalya'da yarın saat 12.00'den gece yarısına kadar etkili olacak kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın hızının, zaman zaman 120 kilometreyi bulabileceği kaydedildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Ocak 2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-120 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın etkisini 26 Ocak 2021 tarihinde gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU
2021-01-24 11:52:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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