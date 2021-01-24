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Ehliyetsiz sürücünün denizle buluşması pahalıya mal oldu Daha önce ehliyetsizlikten 2 kez işlem yapılan genç, 3. cezayı yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döktü Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan 2 bin 842 TL cezai işlem uygulanan İbrahim Bozkurt: "Denizi göreyim oradan dönüp geri geleyim dedim" "3. cezayı yersem arabayı satsam ödeme şansım yok"

İHA

Ehliyetsiz sürücünün denizle buluşması pahalıya mal oldu Daha önce ehliyetsizlikten 2 kez işlem yapılan genç, 3. cezayı yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döktü Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan 2 bin 842 TL cezai işlem uygulanan İbrahim Bozkurt: "Denizi göreyim oradan dönüp geri geleyim dedim" "3. cezayı yersem arabayı satsam ödeme şansım yok"

Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinin uygulamasına takılınca, 3. kez ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü. Kısa süreliğine denizi görmek için direksiyona geçtiğini iddia eden genç, "Bir ayda insana 3 kez ceza yazılır mı? Yapmayın, ben bunu ödeyemem. Arabamı altımdan alırlar yapmayın" dedi.
‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde nokta oluşturdu. Motosikletli Yunus, trafik ve asayiş timlerinin katıldığı uygulamada ekipler içinde 3 kişinin bulunduğu TOFAŞ model 07 LIU 38 plakalı bir otomobili durdurdu. Üzerleri ve araçları aranan 3 kişide şüpheli bir duruma rastlanmadı. Uygulama esnasında direksiyon başında olan 29 yaşındaki İbrahim Bozkurt’a ehliyet sorgulaması yapıldı. Ehliyetinin sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce alındığını ve yeniden almak için evraklarını hazırladığını, Antalya’ya rapor almak amacıyla geldiğini söyleyen Bozkurt, polis ekiplerine ceza yazmamaları için uzun süre dil döktü. Kısa süreliğine denizi görmek için direksiyon başına geçtiğini söyleyen ehliyetsiz genç, ne yaptıysa ceza yemekten kurtulamadı. Daha önce de iki kez yine ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılan Bozkurt, bu kez yine ehliyetsiz araç kullanmak ve aracının sigortasının bulunmaması nedeniyle 2 bin 842 TL ceza yedi. Aracın otoparka çekileceğini öğrenen Bozkurt ve arkadaşları, sigortayı yaptırabilmek için zamanla yarıştı. Burdur’un Bucak ilçesindeki ailesini arayan İbrahim Bozkurt, sigortanın yapılması için babasını seferber etti. Sigortasını yaptıran gençler, otomobillerine binerek yollarına devam etti.

Denizi görmek istedi
Elinde evrakları ile polise dil döken Bozkurt, “Ben topluma faydalı olmak istiyorum. Bir ayda insana 3 kez ceza yazılır mı? Yapmayın, ben bunu ödeyemem. Arabamı altımdan alırlar yapmayın. Ceza ruhsat sahibine gidiyor” diye dil döktü.
Daha önce iki kez ceza yediğini anımsatan Bozkurt, “Evraklarımı tamamladım. Eğer şimdi üçüncü cezayı da yersen arabayı satsam ödeyemem. Araç şurada geride park halindeydi. Arkadaşım gelmeyince direksiyona ben geçtim hem denizi göreyim oradan dönüp geri geleyim, dedim. Böyle oldu, inşallah ceza yazılmaz. Aracı satsam ödeyemem. Ehliyet alamaya gidiyorum bu üçüncü olmasın.”diye konuştu.
Polislere “Ehliyetim var evrakları gösterebilirim” diyen Bozkurt, ehliyeti göstermesini isteyen memura, ehliyetinin bölge trafikte olduğunu, Bucak ilçesinden ehliyet evrakları için geldiğini ve evraklarının onaylandığını şimdi de gidip ehliyetini alacağını söyledi.

"Arabamı altımdan alırlar"
Polis ekipleri ceza işlemlerini uygularken ehliyetinin çıkacağını ve ceza yazmamaları için yalvaran Bozkurt, “Üçüncü cezayı inşallah yazmamıştır. Buraya zaten kaymakamlık yardımıyla geldim. Ehliyeti olduğu için arkadaşım direksiyondaydı. Buraya kadar o direksiyondaydı. Birkaç metre önce direksiyona ben geçtim arkadaşım yanlış park ettiği için. Şuaradan dönüş yapacaktım yine arkadaşım direksiyona geçecekti. Ben bu 3. cezayı da yersem arabamı altımdan alırlar. Ailem iş kurmam araba alıp satmam için araba aldılar. Alıp satıp meşgul olmam için. Ehliyetim var, evraklarım da var. İnşallah ceza yazılmamıştır. Yazılırsa aracımı alırlar. Arabam var diye seviniyorum. Beni tek tutan bu. Benim tek sermayem bu araba. Buna da ceza yazılırsa ben ne yaparım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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