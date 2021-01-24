Antalya'da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı Saatteki hızı 120 kilometreyi bulacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarın öğle saatlerinden itibaren başlayıp ertesi gün gece saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli fırtınanın etkisine girecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre 25 Ocak 2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (6090 km/sa, yüksek kesimlerde tam fırtına 90120 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın etkisini 26 Ocak 2021 tarihinde gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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