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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Topaloğlu: " Kemer'de değişim devam ediyor"

İHA

Başkan Topaloğlu: " Kemer'de değişim devam ediyor"

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşlar evde kalırken, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Emin Gül ile birlikte Kemer’de gerçekleştirilen projelerde gelinen son durumu yerinde inceledi.
Başkan Necati Topaloğlu, Kemer 1 Yolu üzerinde ASAT taraflından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarında görev yapan ekipleri ziyaret edip son durumu öğrenirken, ardından Kındıl Sahil Projesi başta olmak üzere Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.
Kemer’deki değişime dikkat çeken Başkan Necati Topaloğlu “ Kemer’de değişim devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şu anlarda dahi ekiplerimiz projelerimizi hayata geçirmek adına var güçleri ile çalışıyorlar. Bugün ASAT tarafından Kemer 1 yolunda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördük, bilgi aldık ve ekiplere kolaylıklar diledik. Kındıl Sahil Projemiz ile birlikte Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Parkı’nda çalışmaları kontrol ettik. Her şey güzel gidiyor. Kemer Belediyesi’nin Pandemiye rağmen yatırımlar son hızıyla devam ediyor. . Sezona Kemer’de gözle görülür bir değişim olacak ve gelen misafirlerimiz tarafından da beğeni alacak. Bundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

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