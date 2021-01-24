Kumluca açıklarında 'hortum'

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında çıkan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Kumluca'nın Adrasan Mahallesi açıklarında denizde hortum çıktı. Kıyıdan görülebilen hortum deniz yüzeyinde bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Kıyıya ulaşmayan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-01-24 18:12:19



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