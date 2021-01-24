Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdi Antalya’da alev topuna dönen ev güçlükle söndürüldü Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye tarafından binadan çıkartıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdi Antalya’da alev topuna dönen ev güçlükle söndürüldü Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye tarafından binadan çıkartıldı

İHA

Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdi Antalya’da alev topuna dönen ev güçlükle söndürüldü Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye tarafından binadan çıkartıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın son katında yaklaşık 1 yıldır ikamet eden Birol A., evinin balkonuna çıkarak aşağıya televizyon fırlattı. Birol A., televizyonun ardından eline geçirdiği malzemeleri aşağı atmaya devam ederken evden yükselen dumanlar vatandaşın dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken dumanlardan etkilenen komşular, itfaiye yardımı ile apartmandan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Olay yerine gelen ev sahibi, kiracısının cinnet getirerek evi yaktığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“Cinnet getirmiş bir hali vardı normal bir insan böyle bir şey yapamaz”
Olayı gören vatandaş Şenol Ünal, “Yukarıdan bir kişinin aşağı televizyon attığını gördük, kapıyı sert bir şekilde vurdu, küfür ediyordu. Aşağı sandalyeler atmaya başladı. Polisi arayın dedik. O sıra içeriden dumanlar çıkmaya başladı. Adam o sırada yine aşağı bir şeyler atıyordu. Kapılar, camlar kırıldı. Daha sonra adam küfür ederek aşağı indi. Sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. O sırada polisler geldi zaten.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da daire alev topuna döndü Üst katlarda mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da daire alev topuna döndü Üst katlarda ...
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi ...
40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi ...
Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 ...
Kumluca açıklarında 'hortum'
YEREL HABERLER Kumluca açıklarında 'hortum'
Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, ...
Husumetli olduğu kişinin dükkanını benzin döküp ateşe verdi
YEREL HABERLER Husumetli olduğu kişinin dükkanını benzin döküp ateşe ...
Başkan Topaloğlu: " Kemer'de değişim devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: " Kemer'de değişim devam ediyor"
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)
YEREL HABERLER Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)
Mavi Kelebekler’den muhteşem galibiyet
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler’den muhteşem galibiyet
Antalya'da silahlı, sopalı, muştalı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı, sopalı, muştalı kavga: 3 yaralı
Antalya’da böyle eğlence görülmedi
YEREL HABERLER Antalya’da böyle eğlence görülmedi
Antalya'da atık madde yangınını itfaiye söndürdü Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kirlilik oluşturdu
YEREL HABERLER Antalya'da atık madde yangınını itfaiye ...
Antalya’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı Olayda kullanılan bir silah, kepçe ile çalılık alanda arandı
YEREL HABERLER Antalya’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı Olayda ...
Korkuteli’nde denetimler hız kesmiyor
YEREL HABERLER Korkuteli’nde denetimler hız kesmiyor
Antalya'da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı Saatteki hızı 120 kilometreyi bulacak
YEREL HABERLER Antalya'da yarın için kuvvetli fırtına ...
Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ederek ilerlediler
YEREL HABERLER Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ...
Freni boşalan saman yüklü kamyon duvarı yıkarak evin bahçesine devrildi Bahçede bulunan ev sahibi kadın ölümden döndü Kamyonun gelişi ve devrilme anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Freni boşalan saman yüklü kamyon duvarı yıkarak evin ...
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 ...
Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler Ziynet eşyası ve parası vardır diye düşünüp girdiği evde fark edilen şüpheli, ' Hırsız var' diye bağıran yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü Şüphelilerin cami bahçesinde yatarken yaşlı kadının yalnız yaşadığını anlayıp plan yaptıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye ...
Su kanalına uçmaktan balçığa saplanarak kurtuldu
YEREL HABERLER Su kanalına uçmaktan balçığa saplanarak kurtuldu
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
YEREL HABERLER Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
2020'de ekstrem sıcaklıkta artış, yağışlarda düşüş rekoru kırıldı
YEREL HABERLER 2020'de ekstrem sıcaklıkta artış, yağışlarda düşüş ...