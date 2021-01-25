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69 yıldır kilim dokuyan 86 yaşındaki Teslime nine gençlere taş çıkartıyor Nine misafirlerini bile tezgah başında kabul ediyor 17 yaşında başladığı kilim dokuma işiyle hayata tutunuyor Teslime Çetin: "Kilim dokumak bana enerji veriyor"

İHA

69 yıldır kilim dokuyan 86 yaşındaki Teslime nine gençlere taş çıkartıyor Nine misafirlerini bile tezgah başında kabul ediyor 17 yaşında başladığı kilim dokuma işiyle hayata tutunuyor Teslime Çetin: "Kilim dokumak bana enerji veriyor"

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Teslime Çetin, her gün kilim tezgahının başına geçerek, çocuklarına ve torunlarına desenli yün yastık kılıfı dokuyor.
Aksu ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Teslime Çetin, 17 yaşından beri kilim dokuyor. Güzelyurt Kötekli Yörüklerinden olan Teslime Çetin, 1935 yılında kıl çadırda dünyaya geldiğini ifade ederek, çocukluk hayatının göçebe olarak geçtiğini söyledi. Çetin, 17 yaşından bu yana kilim tezgahın başında kıl çadır, un çuvalı, develerin üzerine kilim, yastık yapıyor.

“Eski yaşantımı canlı tutmak için bunu yapıyorum”
Aksu’da tezgahta kilim dokuyan tek kişi kaldığını dile getiren Teslime Çetin, “Ben tezgahımın başında çocuklarıma bir hatıra kalsın diye 5060 sene önceki adetleri yeniledim. Desenli yün yastık kılıfı, heybe ve çanta dokuyorum. Eski yaşantımı canlı tutmak için bunu yapıyorum. Aksu’da yaşayan Yörük kadınlar içinde tezgahta kilim dokuyan sadece ben kaldım” dedi.

“Gelen misafirlerimi tezgahımın başında kabul ediyorum”
Evine gelen misafirlerini göçebe tezgahının başında ağırladığını kaydeden Çetin, “Bu benim yaşam enerjimin sebebi. Gelen misafirlerimi tezgahımın başında kabul ediyorum. Onlara burada ikramlar da bulunuyorum. Yaşadığım sağlık sorunlarıma rağmen dimdik ayaktayım çok şükür. Çok zor zamanlardan geçerek bu günlere geldik ama hep şükrettik. Eskiden yokluk vardı. Nüfus kalabalıktı. Hem ev işlerini yaptık hem de çuval, kilim, seccade dokudum, çarpana dokudum. O zamanlar kıyafetlerimizi kendimiz dikerdik. Eskiyen bir yeri olduğunda yama yapardık. Şimdi insanlar giysilerini çöpe atıyorlar” diye konuştu.

“Gençler yaşadıkları zamanın kıymetini bilsinler”
Gençlere tavsiye veren Çetin, “Gençler yaşadıkları zamanın kıymetini bilsinler. Ne var bu hayatta. Bütün makinalar evimizde. Çok çalışsınlar, sağlıkları için de çok hareket etsinler, sağlıklı yiyecekleri yesinler, aile ve çocuklarının kıymetini bilsinler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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