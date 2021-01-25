Başkan Sözen yapımı devam eden kreşleri inceledi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, inşaat çalışmalarına devam edilen Taşağıl ve Sarılar Mahallelerindeki kreşleri yerinde inceledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, inşaat çalışmalarına devam edilen Taşağıl ve Sarılar Mahallelerindeki kreşleri yerinde inceledi. Kreş inceleme gezisine Mustafa Ceylan, Kreş Müdürü Emine Çataltaş ve Taşağıl Mahallesi Muhtarı Ali Nail Arseven de eşlik etti. İnşaat çalışmaları ile birlikte bahçe düzenlemelerine devam edilen kreşlerin çok yakında tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi. Sarılar Mahallesi’ndeki kreş 572 metre karelik alana sahip olurken, 6 sınıf, 1 uyku odası, yemekhane, mutfak, revir, faaliyet odası ve idari ofisten oluşacak. Taşağıl Mahallesinde 240 metrelik alandaki kreşe 3 sınıf ilave olarak yönetim, yemekhane, mutfak yer alacak.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kreşlerin bir an önce tamamlanması hususunda belediye ekiplerine talimat verdi. Başkan Sözen, “Çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Bu nedenle mevcut 2 kreşimize 2 yenisini daha ekliyoruz. Kreşlerimizin bir an önce hizmete açılması için gerekli tüm çalışmaları ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Kreşlerimiz bölgemize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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