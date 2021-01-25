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Darp edilen terör gazisinin eşi: “Korkumuz ve tedirginliğimiz hala devam ediyor” Pınar Koç: “Yetkili yerlerden koruma ya da uzaklaştırma talebinde bulunduk” Terör gazisi Gökhan Koç: “Bana yapılanı tüm gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılmış sayıyorum”

İHA

Darp edilen terör gazisinin eşi: “Korkumuz ve tedirginliğimiz hala devam ediyor” Pınar Koç: “Yetkili yerlerden koruma ya da uzaklaştırma talebinde bulunduk” Terör gazisi Gökhan Koç: “Bana yapılanı tüm gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılmış sayıyorum”

Antalya'da oturduğu apartmanın asansöründe yük taşınmasına itiraz edince darp edilen terör gazisi Gökhan Koç’un eşi Pınar Koç, darp ettiği ileri sürülen baba ve oğulun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Korkumuz ve tedirginliğimiz hala devam ediyor. Hele ki ben bir bayan olarak eşimi nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Yetkili yerlerden koruma ya da uzaklaştırma talebinde bulunduk. Tutuklanmalarını bekliyorduk. Serbest kalması bizi, gazilerimizi ve şehit yakınlarını çok üzdü” dedi.
Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki evli lise mezunu Gökhan Koç, Şırnak'taki vatani görevinin ardından askerliği çok sevdiği için askeri sınavla piyade uzman çavuş oldu. İlk görev yeri olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesini tercih eden Koç, 2016 yılının nisan ayında terör saldırısında yaşanan patlamada ağır yaralandı. 7 ay GATA'da tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti. İki ayağına protez takılan Koç, hayata yeniden tutundu ve 3 yıl önce hayatını Pınar Koç ile birleştirdi. Gökhan Koç, 7 ay önce Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. İddiaya göre Koç, geçen salı günü asansörde tadilat malzemesi taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Telefonla ve yüz yüze kısa süreli konuşmanın ardından, Koç ve baba oğul geçtiğimiz salı günü bina girişinde karşılaştı. Gazi Koç'a hakaret eden baba oğul, işin boyutunu şiddete kadar götürdü. Yere yatırılıp darp edilen, dişi ve bir parmağı kırılan Koç'un her iki dizinde de yaralanmalar oldu. Darp anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Yaşadıklarından büyük üzüntü duyan Koç, darp raporu aldı ve şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli Nöbetçi Antalya Savcısı tarafından, ‘gaziye karşı yaralama ve tehdit suçlarından’ tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Oğul Z.Y’ye ev hapsi, baba L.Y’ye ise polis merkezine gidip imza vermek şartıyla adli kontrol şartı uygulandı.

“Bana yapılanı tüm gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılmış sayıyorum”
Karar sonrası apartman önünde eşi Pınar Koç, Avukatı Mustafa Kürşad Sert, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması yapan Gökhan Koç, gazilerin bu ülke için birçok uzuvlarından vazgeçtiklerine dikkat çekerek, yaşadığı kötü olay neticesinde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Gökhan Koç, devletin her zaman gazi ve şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade ederek, “Bugün bana yapılan bu hakaret, darbın, tüm gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılmış sayıyorum. Bırakın bir gaziyi, bir engelliyi bile bile bu şekilde davranmak, ne Türk ahlak yapımıza, ne de örf ve adetimize uygun değildir. İstiyorum ki, bu gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılan son çirkin davranış olsun. Bir daha hiçbir gazi ve şehit yakınımızı bu şekilde kötü olaylar yaşamasın. Bana saldıran kişilerin en ağır cezayı almasını ve bu olayın emsal teşkil edilerek, bir daha olmaması için gerekli kanun düzenlemelerinin yapılmasını istiyorum” dedi.

“Yaptırımların caydırıcı olması lazım”
Gökhan Koç’un çok kötü bir muameleye maruz kaldığını belirten avukat Mustafa Kürşad Sert, “Hiçbir şehit ailemize, hiçbir gazimize yapılan bu tarz eylemleri mazur görme imkanımız yok. Her süreçte de bunun takipçisi olacağız. Son dönemlerde gazilerimize bu ve benzeri olayların olduğunu medyadan üzülerek takip ediyoruz. Yaptırımların daha caydırıcı olması, bu tarz eylemlerin olmaması adına yeni kanun düzenlemelerin olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanın bir düşünmesi lazım”
Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ali Kuş da, yaşanan şiddet olayını kınadıklarını söyledi. Kuş, “Eğer şiddete konu olan gazimizse, insanın şöyle bir düşünüp, ‘ben ne yapıyorum’ demesi lazım. Gazimiz yalnız değildir” diye konuştu.

“Koruma ve tedirginliğimiz hala devam ediyor”
Gökhan Koç’un eşi Pınar Koç ise, yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, şunları söyledi: “Hem eşimin benim gözümün önünde darp edilmesi çok onur ve gurur kırıcı bir şey hem de eşim engelli ve gazi olduğu için bu yapılan, vatana, millete saygısızlık olarak algılıyorum. Korkumuz ve tedirginliğimiz hala devam ediyor. Hele ki ben bir bayan olarak eşimi nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Bu konuda yetkili yerlerden koruma ya da uzaklaştırma talebinde bulunduk. Tutuklanmasını bekliyorduk. Serbest kalması bizi, gazilerimizi ve şehit yakınlarını çok üzdü.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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