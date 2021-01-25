Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (2)

KARDEŞİNE ALDIĞI LİMONLAR YOLDA KALDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde karayolundan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Elmalıca'nın, Gazipaşa'da çiftçilik yaptığı, otomobille Antalya'da yaşayan kardeşinin yanına gittiği belirlendi. Ahmet Elmalıca'nın otomobilini bir akaryakıt istasyonunun önüne park ettiği, yaya geçidi olmayan bölünmüş yoldan karşıya geçip lokantada kahvaltı yapıp, kardeşine götürmek için de limon satın aldığı tespit edildi. Elmalıca'nın otomobiline dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-01-25 14:13:54
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