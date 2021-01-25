Evleri yanan ailelere belediye desteği

Döşemealtı’nda çıkan yangınlarda evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen iki aileye Döşemealtı Belediyesi sahip çıktı. Başkan Genç’in önerisiyle Belediye Meclisi, oy birliğiyle evleri yanan ailelere yardım edeceğini duyurdu.

Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi’nde Mehmet Deveci’ye ait 2’si engelli 9 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç hemen talimat vererek aileye destek olunmasını istedi. Ekipler ailenin talebi doğrultusunda yanın evin yerine daha büyük ve kullanışlı bir ev yapılması için harekete geçti.



“Projeyi başkan Genç çizdi”

Engelli bireylerinde yaşadığı ve yangında küle dönen evin yeniden yapılması için Mimar olan Belediye Başkanı Turgay Genç proje hazırladı. Evin mimari projesini bizzat kendisi çizen Başkan Genç, Meclisten alınan kararın ardından önce eski yıkıntıları temizletti. Kalabalık olan aile için 4+1 olarak hazırlanan evin inşaatına başlandı. Belediye personeli tarafından yapılan evin inşası devam ederken, kısa sürede tamamlanarak aileye teslim edileceği bildirildi.



“Yanan eve malzeme yardımı”

Yeşilbayır Mahallesi’nde 9 kişinin yaşadığı evin inşaatı devam ederken Camili Mahallesi’nde Hakkı ve Fatma Güler çiftinin yaşadığı iki katlı evde çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Ocak ayı meclisinde yine oy birliğiyle aileye yardım için karar alındı. Güler ailesinin yaşadığı evin yine iki katlı olarak yapılması kararlaştırılırken Döşemealtı Belediyesi çimento, demir, kum, tuğla ve hazır beton verecek. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak evin de kısa sürede tamamlanarak teslim edileceği açıklandı.

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