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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleiçi Old Town Festivali dünyayla bütünleşti

İHA

Kaleiçi Old Town Festivali dünyayla bütünleşti

Muratpaşa Belediyesi, 2016’da ilkini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’yle bugün Almanya’dan Ukrayna ve Gürcistan’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyayla yeni bağlar kuruldu. Muratpaşa, sadece 2020’de 5 şehir festivaline davet edildi, 3 şehirden ikili ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla davet mektubu aldı.
Tarihi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerin hikayelerini ortaklaştırmak, şehirler arasında kalıcı dostluk köprüleri inşa etmek için 5 yıl önce başlayan Kaleiçi Old Town Festivali’yle, Muratpaşa Belediyesi bugün Avrupa’dan Orta Asya’ya çok geniş bir coğrafyada yepyeni bir şehirlerarası ağın parçası haline geldi.
Muratpaşa Belediyesi, devam eden korona vi salgınına rağmen sadece 2020’de 5 şehir festivaline davet edildi. Slovakya’dan Levoca, Tajomna Levoca adıyla bilinen Uluslararası Kültür Festivali’ne, Almanya’dan Muggensturm yaz aylarında düzenlediği Halk Festivali’ne, Tunus’dan La Goullete geleneksel olarak düzenlediği Akdeniz ve Balık Festivali’ne, Transdinyester’den Bender, kuruluş yıldönümü etkinliklerine ve Gürcistan’dan Kutaisi Belediyesi de Geleneksel Şehir Günü’ne Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Ümit Uysal davet edildi.
Başkan Uysal, pandemi nedeniyle davetlere katılamazken Ukrayna’dan Lutsk, Mykolaiv, Lviv belediyeleri de ortak projeler geliştirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi’ne davet mektubu gönderdi. Pandemi nedeniyle bu buluşmalar da ileri bir tarihe ertelendi.
Başkan Uysal, bu yıl 1417 Ekim tarihlerinde 6’ncısı planlanan Kaleiçi Old Town Festivali’ne, yıllar içinde İrlanda’dan Vietnam’a çok sayıda şehrin ilgi göstermeye başladığını söyledi. 2019’da Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen ve kimliksiz kentlere karşı bir deklarasyonun da yayımlandığı Old Town Forum’u 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Uysal “Kaleiçi Old Town Festivali’yle kurduğumuz ilişkiler artık kalıcı hale geldiğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ama esas önemli olan, bu süreçte yapılan davetler, ortak projeler için başlatılan girişimler pandemi sonrası Antalya’da turizmin tüm paydaşlarıyla yaşayacağı yenilenme, toparlanma dönemi için umutlu olmamızı sağlıyor. Kaleiçi’nin, şehirlerin kendi içine döndüğü bu dönemde dahi insanlarının zihninde yer edindiği görebiliyoruz” diye konuştu.

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