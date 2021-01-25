Yüzde 99,9 engelli Çiğdem'in annesi: 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da M.K.'nin, çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulunduğu, 8 ay sonra intihar teşebbüsü nedeniyle yüzde 99,9 engelli kalan Çiğdem Yaylak'ın (29) annesi Hülya Baran, "Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu" dedi. Avukat Bilgenur Yalçın da kadınları KADES uygulamasını indirmeye çağırarak "Kadınlarımız kendilerini güvende hissetsin, korkmasın. Devlet sonuna kadar yanlarında olacaktı" diye konuştu. Antalya'da Çiğdem Yaylak'ı, 30 Eylül 2019 günü çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alan M.K., götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulundu. 3 Haziran 2020 tarihinde intihar teşebbüsünde bulunan Çiğdem Yaylak, yüzde 99,9 engelli kaldı. Yatağa bağımlı kalan genç kadın için Muratpaşa ilçesinde bulunan, üzerinde şiddete uğrayan ve öldürülen 460 kadının adının yer aldığı 'Al Yazmalım Anıtı' önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. Hülya Baran, 1.5 yıldır yaşadıklarını sadece kendisinin bildiğini söyleyerek, "Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu. Çok yoruldum sağlığım el vermiyor. Kızım çocuğuna bakmak için ayakta durmak zorunda kaldı" dedi.

'KADES UYGULAMASINI İNDİRİN'

Avukat Bilgenur Yalçın, Çiğdem Yaylak'ın yaşadığı olayın son zamanlarda kadın cinayetinin en elim hali olduğunu açıkladı. Yalçın, "Çiğdem hanım erkek eliyle öldürülmemiş, erkek zihnindeki fikir ve düşüncelerle ölüme sürüklenmiştir. Bu yolda kendisine yardımcı olan ve kendisini intihara yönlendiren herkes er ya da geç cezasını bulacaktır. Bu yönde açıklamamızı mahkeme heyetine sunduk. Kadınlarımız kendileri güvende hissetsin, korkmasın. Devlet sonuna kadar yanında olacaktır. Kadınlar KADES uygulamasını indirsin. Şiddete maruz kaldıklarında KADES uygulaması sayesinde bu tehditten uzaklaşabilecekler. Çiğdem'in telefonunda KADES uygulaması olsaydı bu sonu yaşamazdı. Bu uygulama sayesinde çok fazla insanın hayatı kurtarılıyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-01-25 14:58:37



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