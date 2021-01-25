Yüzde 99,9 engelli Çiğdem'in annesi: 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzde 99,9 engelli Çiğdem'in annesi: 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu

DHA

Yüzde 99,9 engelli Çiğdem'in annesi: 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da M.K.'nin, çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulunduğu, 8 ay sonra intihar teşebbüsü nedeniyle yüzde 99,9 engelli kalan Çiğdem Yaylak'ın (29) annesi Hülya Baran, "Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu" dedi. Avukat Bilgenur Yalçın da kadınları KADES uygulamasını indirmeye çağırarak "Kadınlarımız kendilerini güvende hissetsin, korkmasın. Devlet sonuna kadar yanlarında olacaktı" diye konuştu.  Antalya'da Çiğdem Yaylak'ı, 30 Eylül 2019 günü çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alan M.K., götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulundu. 3 Haziran 2020 tarihinde intihar teşebbüsünde bulunan Çiğdem Yaylak, yüzde 99,9 engelli kaldı. Yatağa bağımlı kalan genç kadın için Muratpaşa ilçesinde bulunan, üzerinde şiddete uğrayan ve öldürülen 460 kadının adının yer aldığı 'Al Yazmalım Anıtı' önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. Hülya Baran, 1.5 yıldır yaşadıklarını sadece kendisinin bildiğini söyleyerek, "Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu. Çok yoruldum sağlığım el vermiyor. Kızım çocuğuna bakmak için ayakta durmak zorunda kaldı" dedi. 
'KADES UYGULAMASINI İNDİRİN'
Avukat Bilgenur Yalçın, Çiğdem Yaylak'ın yaşadığı olayın son zamanlarda kadın cinayetinin en elim hali olduğunu açıkladı. Yalçın, "Çiğdem hanım erkek eliyle öldürülmemiş, erkek zihnindeki fikir ve düşüncelerle ölüme sürüklenmiştir. Bu yolda kendisine yardımcı olan ve kendisini intihara yönlendiren herkes er ya da geç cezasını bulacaktır. Bu yönde açıklamamızı mahkeme heyetine sunduk. Kadınlarımız kendileri güvende hissetsin, korkmasın. Devlet sonuna kadar yanında olacaktır. Kadınlar KADES uygulamasını indirsin. Şiddete maruz kaldıklarında KADES uygulaması sayesinde bu tehditten uzaklaşabilecekler. Çiğdem'in telefonunda KADES uygulaması olsaydı bu sonu yaşamazdı. Bu uygulama sayesinde çok fazla insanın hayatı kurtarılıyor" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-01-25 14:58:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez Belediyesi tarımı canlandırdı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi tarımı canlandırdı
Kaleiçi Old Town Festivali dünyayla bütünleşti
YEREL HABERLER Kaleiçi Old Town Festivali dünyayla bütünleşti
Evleri yanan ailelere belediye desteği
YEREL HABERLER Evleri yanan ailelere belediye desteği
Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsü ölümden döndü Çapmanın etkisiyle sürücü savrulurken motosiklet otomobil altında sürüklendi Kaza anı saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsü ölümden ...
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (2)
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü ...
Depodan 10 adet dalgıç pompası çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Depodan 10 adet dalgıç pompası çalan şüpheli ...
Kemer pandemiye rağmen 1 milyon turist ağırladı
YEREL HABERLER Kemer pandemiye rağmen 1 milyon turist ağırladı
Yöresel arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretlemeler çevrimiçi konuşulacak
YEREL HABERLER Yöresel arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretlemeler ...
Tekne kapısını kırıp sigara çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Tekne kapısını kırıp sigara çalan hırsız tutuklandı
CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı
YEREL HABERLER CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı
Darp edilen terör gazisinin eşi: “Korkumuz ve tedirginliğimiz hala devam ediyor” Pınar Koç: “Yetkili yerlerden koruma ya da uzaklaştırma talebinde bulunduk” Terör gazisi Gökhan Koç: “Bana yapılanı tüm gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılmış sayıyorum”
YEREL HABERLER Darp edilen terör gazisinin eşi: “Korkumuz ve ...
Peynir atölyesi 50 bin kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Peynir atölyesi 50 bin kişiye ulaştı
Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Çakırlar’a yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Çakırlar’a yeni hizmet ...
Manavgat’ta 6 mahallede ek kanalizasyon hattı yapıldı
YEREL HABERLER Manavgat’ta 6 mahallede ek kanalizasyon hattı yapıldı
Vicdansız sürücü çarpıp ölümüne sebep olduğu adamı değil otomobili kontrol etti Çarptığı yayanın ölümüne sebep oldu, otomobilini kontrol edip olay yerinden kaçtı Çorba içmek için yolun karşısına geçtiği yerden dönerken otomobilin altında kaldı Olay yerinde kalan otomobilin panjur ve tamponundan yola çıkan jandarma otomobili tespit etti Hayatını kaybeden yayadan geriye ölmeden önce içtiği çorbanın hesabını ödediği görüntüler kaldı
YEREL HABERLER Vicdansız sürücü çarpıp ölümüne sebep olduğu adamı ...
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü
Başkan Sözen yapımı devam eden kreşleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Sözen yapımı devam eden kreşleri inceledi
Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde korona tedbirli güvenli hizmet
YEREL HABERLER Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde korona tedbirli güvenli ...
Muratpaşa’da çalışmalar sokak sokak devam ediyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da çalışmalar sokak sokak devam ediyor
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sana ne benim maskemden' dedi Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı Markette yakalanan sürücü ve arkadaşına 8 bin 978 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen ...
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan hayatını ...
Antalya OSB’de tüm zamanların elektrik tüketimi rekoru Antalya sanayicisi pandemiye rağmen durmadı, üretti Başkan Bahar: “2021 yılı 2020’den daha iyi olacak, şimdi kolları sıvama zamanı”
YEREL HABERLER Antalya OSB’de tüm zamanların elektrik tüketimi ...
Böbrek ve idrar yolundaki taşlar laparoskopik cerrahi ile çıkarıldı
YEREL HABERLER Böbrek ve idrar yolundaki taşlar laparoskopik cerrahi ...
Kısıtlamayı ihlal eden 491 kişiye ceza yağdı İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara 1 milyon 492 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 491 kişiye ceza yağdı İzin ...