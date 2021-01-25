Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (3)

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TESLİM OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Ahmet Elmalıca'nın yaşamını yitirmesine neden olan otomobil sürücüsü Ş.Y., Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Ş.Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-01-25 16:18:21



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