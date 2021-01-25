Cinayet şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı

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Muğla'da tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan şahıs 9 yıl sonra Antalya'da yakalandı.

Muğla'da işlenen cinayetin şüphelisi olarak 2012 yılında hakkında verilen “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan “Müebbet” hapis cezası ile aranan M.G. Kepez İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da yakalandı. M.G. 'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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