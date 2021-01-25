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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı

İHA

Cinayet şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı

Muğla'da tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan şahıs 9 yıl sonra Antalya'da yakalandı.
Muğla'da işlenen cinayetin şüphelisi olarak 2012 yılında hakkında verilen “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan “Müebbet” hapis cezası ile aranan M.G. Kepez İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da yakalandı. M.G. 'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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