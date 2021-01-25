Rektör Prof.Dr. Özkan: "Türkiye’nin sağlık altyapısı pek çok Avrupa ülkesine oranla daha güçlü"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Ülke olarak pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini belirterek Türkiye’nin sağlık altyapısının pek çok Avrupa ülkesine oranla güçlü olduğunu söyledi. Özkan, aşının da uygulanmaya başlamasıyla en kısa zamanda normal hayata yeniden dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Turizmci Dr. Cem Kınay’ın Instagram canlı yayın konuğu oldu ve turizm, sağlık, eğitim konularında önemli açıklamalarda bulundu. Covid’le mücadelede en güçlü silahın ‘aşı’ olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, aşının ciddi yan etkilerinin görülmediğini ve toplumun genelinin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde eğitimöğretimin zor olsa da başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ve Üniversitelerin YÖK’ten gelecek karar doğrultusunda açılabileceğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, gençlere ümit dolu olmalarını, bu süreci verimli geçirmeleri gerektiğini ve bilime katkıda bulunmalarını önerdi. Bu dönemde öğrencileri çok özlediklerini belirten Rektör Özkan, salgının seyrine göre ilerleyen dönemde eski düzene geçileceğini tahmin ettiğini söyleyerek, “Kampüste onların enerjisini ve varlığını en kısa zamanda görmeyi umut ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Özkan, dünyanın gözde kenti Antalya’da sağlık turizminde özellikle pandemi döneminde başarılı hekimler sayesinde tedavi amaçlı çok sayıda hastayı sağlığına kavuşturduklarını ve bu anlamda pek çok ülkeden daha iyi bir sistemin olduğunu söyledi. Rektör Özkan ayrıca Covid19 sürecinin ardından pek çok sektörün ve özellikle turizmin de boyut değiştireceğini kaydetti.

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