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Jandarmanın film gibi uyuşturucu operasyonuna 25 tutuklama Komandoların da destek verdiği operasyonda maske içinde bile uyuşturucu ele geçirildi Jandarma evleri tek tek arayıp şüphelileri gözaltına aldı

İHA

Jandarmanın film gibi uyuşturucu operasyonuna 25 tutuklama Komandoların da destek verdiği operasyonda maske içinde bile uyuşturucu ele geçirildi Jandarma evleri tek tek arayıp şüphelileri gözaltına aldı

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın 37 ayrı adreste düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklandı. Komandoların da destek verdiği, ekiplerin aksiyon filmlerini aratmayan şüphelileri yakalama anları ve uyuşturucu maddeleri bulması ise kameraya yansıdı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.M.Ö., A.G., A.D., B.T., B.Ö., D.K, E.S., F.Ö., M.K., M.D., Ö.A., S.G., Z.D., E.D., İ.Ş., K.K., M.K., M.T., R.H., Y.E., H.F.İ., İ.A., Ş.B., E.K., S.S., E.G., R.S., İ.U., Y.K., T.Y., M.Ç., A.S., E.S., O.K., S.Ç., S.S., S.Ç. ve O.G. isimli 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra ekipler, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Şüphelilerin adresleri ile yapılan üst aramalarında 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

43 şüpheliden 25’i tutuklandı
Gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i Alanya İlçe Jandarma Komutanlığındaki 3 günlük işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemleri süren diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Diğer yandan daha önce operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

Operasyon anı kamerada
Öte yandan jandarma ekiplerinin şüphelilerini adreslerinde kıskıvrak yakalama anı ve uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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