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Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı

DHA

Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç'u (30) darp ettiği öne sürülen L.Y.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp oğlu Ziya Y.'nin de ev hapsi kararına Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Savcının yaptığı itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ziya Y.'nin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan Ziya Y., cezaevine gönderildi.Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki patlamada ağır yaralandı. GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. Koç, geçen salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Ziya Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen babaoğul, iddiaya göre Gazi Gökhan Koç'u darbetti, gözlüğünü kırdı. Koç, babaoğlun kendisinin üstüne yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek, şikayetçi oldu.
BABA-OĞUL GÖZALTINDA
Güneydoğu gazisi Gökhan Koç'un Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ve oğlu Ziya Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadesi alındıktan sonra geçen cumartesi sabahı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından `kasten yaralama´ suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ziya Y.´ye ev hapsi verildi. Babası L.Y. ise haftada bir gün polis merkezine gidip imza atma şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI
Cumhuriyet Savcısı, karara itiraz ederek şüphelilerin tutuklanmasını istedi. İtirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ziya Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Ziya Y. tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-25 17:06:00

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