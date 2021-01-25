Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü yakalanarak tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit V. idaresindeki 07 AEZ 849 plakalı motosiklet ile Çağdaş Ş. idaresindeki 07 ABY 106 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Banu Çancı’nın (49) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı motosiklet sürücüsü Ümit V. ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çağdaş Ş.'nin kaza yerinden kaçtığını tespit eden jandarma ekipleri, kaçan sürücü ve yanında bulunan arkadaşını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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