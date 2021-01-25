Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 21 haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 21’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan Saba Lobhanidze'nin ortasıyla arka direkte topu kontrol eden Paintsil'in şutu ağlarla buluştu. 01

15. dakikada Davidson sol kanattan ceza sahasına ortasında topa ayak koyan Babacar'ın vuruşu kaleci Korcan’da kaldı.

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saba Lobhanidze'nin pasında arka direkte Paintsil topu ağlara yolladı. 02

38. dakikada Bakasetas'ın vuruşunda top Ankaragücü savunmasından döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı Salih Uçan, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 12

41. dakikada Efecan'ın ortasında arka direkte topa buluşan Salih Uçan tekrar içeriye döndürmek istedi ancak meşin yuvarlak kornere çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Tarık Ongun x, Alpaslan Dedeş

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xx, Juanfran xx, Steven Caulker xx, Salih Uçan xxx, Anastasios Bakasetas xx, Manolis Siopis xx, Efecan Karaca xx, Khouma Babacar xx, Davidson xx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdi Dikmen xx, Zvonimir Sarlija xx, Ali Kaan Güneren xx, Tiago Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Endri Cekici xx, Daniel Lukasik xx, Saba Lobjanidze xxx, Joseph Paintsil xxx, Aliou Badji xx,

Yedekler: Ricardo Friedrich, Atila Turan, Idriz Voca, Michal Pazdan, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Assane Diousse, Emre Güral, Embiya Ayyıldız, Torgeir Borven

Teknik Sorumlu: Necati Erkme

Goller: Joseph Paintsil (dk. 3 ve 28) (Ankaragücü), Salih Uçan (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Joseph Paintsil (Ankaragücü)

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