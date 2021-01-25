Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden hayat kurtaran müdahale



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde lojman olarak kullanılan boş binada çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye personelinin yaptığı oksijen tedavisiyle hayata tutundu.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Raşit Bıldırcın Caddesi´nde lojman olarak kullanılan 4 katlı binada 15.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İkinci kattaki bir odada başlayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine adrese, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemer Gruplar Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, diğer odada bulunan bir sokak kedisinin yangın sırasında yoğun dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunan kedi dışarı çıkarılırken, bir itfaiye görevlisi kendi kullandığı oksijen tüpüyle kediye müdahale etti. Nefes almakta güçlük çeken kedinin ağız bölgesine yaklaştırdığı oksijen tüpünden hava çıkışı sağlayan görevliler hayvanın nefes almasını sağladı.

Haberi alan Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu da olay yerine geldi. Başkan Topaloğlu, dumandan etkilenen ve ilk müdahalesinin yapıldığı sokak kedisi için Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi Veterineri Fevzi Uzun'u çağırdı. Olay yerine gelen Uzun kedinin itfaiye tarafından yapılan ilk müdahalesi sayesinde hayata tutunduğunu belirtirken, hayvanı bakımevine götürdü. Tedavisinin sürdüğü belirtilen kedinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-01-25 20:09:07



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