Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 4-3

Engin ANAKBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alparslan Dedeş
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Siopis, Efecan (Dk. 80 Damian Kadzior), Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 81 Adam Bareiro)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Pinto, Lobjanidze, Ali Kaan (Dk. 90+3 Atila Turan), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Voca), Badji (Dk. 71 Börven), Paintsil, Lukasik (Dk. 61 Pazdan), Sarlija, Endri Çekiçi (Dk. 71 Emre Güral)
GOLLER: Dk. 38 Salih Uçan, Dk. 54 Bakasetas, Dk. 62 Babacar, Dk. 79 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 3Dk. 28 Paintsil, Dk. 65 Badji (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Babacar (Aytemiz Alanyaspor) İbrahim Akdağ, Paintsil, Emre Güral (MKE Ankaragücü)Süper Lig´in 21'inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü´nü 4-3 mağlup etti.
3´üncü dakikada sağdan gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze topu ceza alanı içindeki Paintsil´e aktardı. Paintsil´in arka direkten vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
14´üncü dakikada Ankaragücü Badji ile bir kez daha Alanyaspor kalesine yaklaşırken, top savunmada Caulker´dan geri döndü.
16´ncı dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson topu ceza sahası içindeki Babacar´a verdi. Babacar´ın vuruşu kaleci Korcan´da kaldı.
28´inci dakikada sağdan gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze ceza sahası içine kadar gelerek arka direğe koşu yapan Paintsil´e topu aktardı. Paintsil´in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
38´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas´ın vuruşu savunmadan geri döndü. Savunmadan dönen topu önünde bulan Salih, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
41´inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efecan arka direğe sızan Salih´e topu aktardı. Salih´in şutunda top kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım MKE Ankaragücü´nün 2-1´lik üstünlüğüyle sonlandı.
51´inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top son olarak Moubandje'de kaldı. Moubandje´nin vuruşunda top savunmadan geri döndü.
54´üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas, sert bir şut çekti. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-2.
62´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Salih, altı pasa kadar gelerek topu yerden Babacar´a aktardı. Babacar´ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.
65´inci dakikada Ankaragücü´nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Lobjanidze, topu Badji´ye aktardı. Badji´nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-3
79´uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih´in ara pasıyla ceza sahasının sağ köşesinde topu kontrol eden Moubandje, düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3.
Karşılaşma Alanyaspor´un 4-3´lük üstünlüğüyle son buldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU
2021-01-25 21:11:12
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