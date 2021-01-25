Semih Tokatlı: “Çok istedik, kazandık”

Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 43’lük skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, zor bir mücadele olduğunu belirterek, “Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çok istedik, kazandık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, bugünkü mücadele de rakibi yürekten kutladıklarını söyledi. Tokatlı, “Mustafa hocayı kutluyoruz. Maçın basında konuşmamızda söylemiştik, bu maçın zor olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Güzel bir mücadele oldu. Sonuç bizim lehimize oldu, onun içinde mutluyuz. İlk yarıda beklemediğimiz anlarda gol yedi. Buna tepki gösteren oyuncularımızla devreyi 21 kapattık. Zeminin kaygan olması bizim pas oyunumuzu biraz etkiledi. İkinci yarı ise yağmurun durmasıyla isteğimiz oyunu elde etmemizi sağladı. Müthiş bir mücadelede karşılık goller oldu. Çok eden arzu eden bizdik ve kazandık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çok istedik, kazandık onun için oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

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