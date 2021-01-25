Necati Erkmen: “Bu maçı kazanmak hakkımızdı, kaybettik”

Süper Lig’in 21. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 43’lük skorla mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Necati Erkmen, “Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı. Kaybettik, ligdeki önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, “Buradan puan ya da puanlarla gerçekten dönmeyi hedeflemiştik. Müsabakanın 3’üncü dakikası ve 28’inci dakikasında attığımız 2 golü daha önce bu müsabakanın organizasyonunda hazırlamıştık, çalışmıştık. 3’üncüyü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi ama devrenin öncesinde yediğiniz gol 21 devrenin kapanmasına neden oldu. Şansızda bir gol yedik. Yani kalecimizin üzerine gelecek bir pozisyonda topun çarpması ve gol olmasını tabii ki istemezdik. İkinci yarıda özellikle oyunu tutup Joseph ve Saba ile pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik ama 22 ve 32’nin ardından tekrar açıldık. Attığımız 3’üncü golle beraber oyunu tutamadık ve 4’üncü golden sonra müsabakayı 43 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı. Kaybettik, ligdeki önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor maçı bizim için çok önemli, o maça hazırlanacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.