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Böbrek nakli olan öğretmenin en büyük hayali, öğrencileriyle tekrar buluşmak

DHA

Böbrek nakli olan öğretmenin en büyük hayali, öğrencileriyle tekrar buluşmak


Selma KUNAR/ ANTALYA, (DHA)KONYA'da haftada 3 gün diyalize gittiği için mesleğini bırakmak zorunda kalan edebiyat öğretmeni Selim Karamık (45), 3 yıllık zorlu sürecin ardından Antalya'da kadavradan nakille sağlığına kavuştu. Hastalığı sürecinde okuldan ayrılsa da öğrencilerinin telefon ve mesajlarıyla yalnız bırakmadığı Selim Karamık'ın en büyük dileği, yeniden öğrencileriyle buluşmak.
Ereğli ilçesinde yaşayan edebiyat öğretmeni Selim Karamık, 3 yıl önce kendisine romatoid artrite bağlı böbrek yetmezliği tanısı konulunca diyalize girmeye başladı. Haftada 3 gün diyalize giren Karamık, bu zorlu süreçte öğretmenliği yürütemeyince 1 yıl önce mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Malulen emekli olan Karamık'a böbrek nakli olması gerektiği söylenince önce annesi, ardından ağabeyi donör olmak istedi. Her ikisinin de uygun donör olmadığı belirlenince kadavradan böbrek bekleme listesine giren Karamık, 2 yıllık bekleme sürecinin ardından bir ay önce Antalya'da gerçekleştirilen nakille hayata yeniden tutundu. Öğrencilerinin telefon ve mesajlarıyla hiç yalnız bırakmadığı edebiyat öğretmeninin en büyük hayali ise bir gün yeniden onlarla bir araya gelebilmek.
ANNE VE AĞABEY BÖBREK VERMEK İSTEDİ
Diyalizle geçen süreçte adeta hayattan koptuğunu ve zor bir dönem yaşadığını anlatan Selim Karamık, nakil kararının ardından Konya'dan Antalya'ya gelerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurduğunu belirtti. Önce canlı donörden nakil için annesi Melahat Karamık (70) ile ağabeyi Ali Karamık'ın (48) uygun olup olmadıklarının belirlenmesi için tahliller yapıldığını kaydeden Karamık, "Annemde nabız düşüklüğü, ağabeyimde ise bir tür romatizmal hastalık olan ankilozan spondilit olduğu için uygun donör olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine kadavradan organ nakli için bekleme listesine girdim" dedi.
'UYGUN BÖBREK BULUNDU HABERİ GELDİĞİNDE HAYATIM DEĞİŞTİ'
Haftada 3 gün diyalize girmenin kendisini çok yıprattığını ifade eden Karamık, 1 ay önce uygun böbrek bulunduğu haberini aldığında yaşadığı mutluluğu, "Saat 23.00 gibi uygun donör bulundu haberi gelince hayatım bir anda değişti. Biraz şaşkınlık yaşadım. Eşim Esra Karamık ile özel aracımızla hemen yola çıktık. Sabaha karşı Antalya'daydık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde tahlillerim yapıldı. Öğleden önce de ameliyata alındım" sözleriyle aktardı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini, artık kendisini normal insanlar gibi hissettiğini söyleyen Karamık, "Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar müthiş bir ekip. Hepsine minnettarım" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLERİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM'
Diyalize girmenin insanın psikolojisini çok etkilediğini, fiziksel olarak da performansını düşürdüğünü söyleyen 23 yıllık öğretmen Karamık, şunları söyledi:
"Hayattan kopmuş gibiydim. Hiçbir plan yapamıyordum. Sağlık sorunlarıyla mücadele ederken mesleğimi yürütemedim. Malulen emekli oldum. Hastalığımın ilk döneminde nakil gerçekleşmiş olsaydı mesleğime devam edebilirdim. Hayatıma kaldığım yerden devam edebilirdim. Ama olmadı. Nakil için beklemek zorunda kaldım. Öğrencilerimi çok özlüyorum. Onlarla hiç kopmadık. Bağlantılarımız devam ediyor. İnşallah öğrencilerimle yeniden buluşabilirim."
TEMENNİMİZ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞMASI
Ekibiyle birlikte 1 ay önce kadavradan böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, hastasıyla ilgili bilgi verdi. Selim Karamık'ın kendilerine başvurduğunda nakil olması gerektiğini söylediklerini kaydeden Doç. Dr. Çakır, ailesinden uygun donör bulunamayınca kadavra bekleme listesine alındığını anlattı. Yaklaşık 1 ay önce uygun böbrek bulunması üzerine ameliyata aldıkları hastanın, artık sağlığına kavuştuğunu belirten Doç. Dr. Çakır, "Temennim, hastalığı nedeniyle malulen emekli olduğu mesleğine yeniden dönmesi ve öğrencileriyle buluşması. Hastamızın, ülkemize faydalı olacak genç nesillerin yetişmesine katkı sunmasını isteriz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-01-26 08:32:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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