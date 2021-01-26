(Özel) 46 yıllık Orhan Gencebay hayranlığı engel tanımadı Onun şarkılarıyla büyüyen Hatice’nin tek istediği Gencebay’a kavuşmak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğumundan hemen sonra geçirdiği ’sarılık’ sonucu Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanarak tekerlikle sandalyeye mahkum kalan Hatice Ayboğan’ın (46), dünyası müzik dinlemek oldu. Vaktinin çoğunu müzik dinleyerek geçiren Ayboğan, çocukluğundan itibaren hayran olduğu usta sanatçı Orhan Gencebay’la tanışmayı hayal ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.