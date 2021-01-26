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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 2020 yılını değerlendirdi

İHA

Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 2020 yılını değerlendirdi

“Finansal hizmetleri tabana yaymayı başararak finansal okuryazarlığı artırdık” diyen Papara’nın CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “Kullanıcılarımızın sektörde var olmasını sağladık. Şimdi ise finansal ihtiyaçlar için akla gelen ilk uygulama yani ‘Super App’ olma yolunda ilerliyoruz” dedi.
2016 yılında toplumdaki herkesin finansal hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanmasını hedefleyen ve geleneksel bankacılık sisteminin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmak isteyen Papara, basit, kolay ve hızlı erişilebilir ürünlerle kullanıcılarına finansal çözümler sunmaya başladı. Finansal işlemleri teknoloji ile birleştirerek dijital ödeme yöntemlerinde öncü bir role sahip olmak isteyen ve ‘Finansal Özgürlük’ mottosuyla yola çıkan Papara, 2020 yılını değerlendirerek 2021 hedeflerini duyurdu.

“Beklentinin üzerinde geçen bir yıl oldu”
Papara’nın CEO’su Ahmed F. Karslı, pandemi etkisinin alanında birçok öncü sektörü olumsuz etkilediğini ancak firma olarak durumun tam tersi yönde olduğu belirterek, 2020 yılının başından itibaren temassız özelliği olmayan bir kart çıkarılmadığını, her hafta iki yeni özelliğin sunulduğunu, QR ile ödeme yapıp/alma özelliğinin getirildiğini, kripto borsalarına para transferinin yapılabildiğini, Bölüştür özelliği ile harcamaların paylaşıldığını, Para iste özelliği ile rehberden isim seçerek anında para isteme özelliğinin getirildiğini ve tüm bunlara ek, pandeminin insanların hayatında oluşturduğu değişikliklere ve finansal ihtiyaçlara tam anlamıyla çözümler sunulduğunu söyledi.
Ahmed F. Karslı, “Beklentilerimizin üzerinde geçen bir seneyi tamamladık. İşlem hacmimizi 4 kat büyüttük. Her gün 10.000 bireysel kullanıcı ediniyoruz. Geliştirdiğimiz ve sunduğumuz tüm yeni özelliklerimiz de pandemi döneminde kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına cevap veren yönde oldu. 6.2 milyonu aşkın kullanıcı edinerek ve 2021 yılındaki hedeflerimizi 2020 yılında gerçekleştirerek başarılı bir yılı geride bıraktık” dedi.

“2021 yılında da öncü olmaya ve en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz”
Firma, 2021 yılında kullanıcılarının bir tek temel finansal ihtiyaçları için değil, akla gelebilecek tüm finansal işlemler için hizmet sağlamayı ve en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa pazarına açılacağını ve yatırım ürünlerini yayınlayacağını belirten Papara, Orta Avrupa’daki Türkleri ‘Finansal Özgürlük’ mottosu ile ücretsiz para transferi ile tanıştırmayı hedefliyor. Açıklamalara ek Karslı, “Tıpkı 2020’de olduğu gibi 2021’de bizim yılımız olacak, 200 milyon TL’lik yatırım planımız ve 10 milyon kullanıcıya ulaşma hedefimizle bu yıl tamamlayacağımıza ve hedeflerimizin sonuçlarını erkenden alacağımıza inanıyorum. Tüm bu gelişmelere ek Cashback Programı ile kullanıcılarının harcamalarında anında nakit kazanmasını sağlayan Papara, 2021 yılında daha da fazla marka ile anlaşma yaparak kazananın kullanıcılar olmasını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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