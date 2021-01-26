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Antalya’da eş zamanlı 'Dalgakıran' operasyonunda 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

İHA

Antalya’da eş zamanlı 'Dalgakıran' operasyonunda 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı uyuşturucu operasyonun gözaltı alınan 45 şüpheliden 25’i dün tutuklanırken, bugün ise diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiye yönelik Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonlarda 2’si kadın 45 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

45 şüpheliden 25’i tutuklandı, 20’si adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 45 şüpheliden 25’i dün tutuklanırken, bugün ise karakoldaki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

Operasyon anı kamerada
Öte yandan jandarma ekiplerinin şüphelilerini adreslerinde kıskıvrak yakalama anı ve uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı. Jandarma tarafından 7 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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