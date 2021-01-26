Mesleki yeterlilik sertifikalarını Başkan Uysal verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesleki yeterlilik programını tamamlayan belediye çalışanlarına sertifikalarını tesliminde “Pandemi döneminde sürekli üretmeye hazır olmanın, gerçek ihtiyaçlara göre hemen harekete geçebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” dedi.



Muratpaşa Belediyesi, çalışanlarının mesleğini başarıyla gerçekleştirmeleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek ve bilgilerini güncel tutmak için ‘ulusal yeterlilik’ programları çerçevesinde mesleki eğitimler düzenliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 300 çalışan, bu çerçevede, mesleki yeterlilik programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Başkan Uysal, pandemi nedeniyle 300 kişiyi temsilen sınırlı sayıda çalışana mesleki yeterlilik belgelerini ve kimlik kartlarını teslim etti. Programı başarıyla tamamlayan çalışanları kutlayan Ümit Uysal gerek Temizlik İşleri Müdürlüğü gerekse diğer müdürlere ait atölyeler, bitki üretim tesisi, asfalt plenti, aşevi gibi çalışmalarla ilçe sakinlerine sunulan hizmetlerin yüzde 80’ini öz kaynaklarla ürettiklerini söyledi.



Muratpaşa’nın toplumun gerçek ihtiyaçlarına göre şekillenen bir hizmet anlayışına sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Özellikle pandemi döneminde sürekli üretmeye hazır olmanın, gerçek ihtiyaçlara göre hemen harekete geçebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Muratpaşa Belediyesi olarak pandemi sürecinde hiçbir zaman çaresiz kalmadık. Bir belediyenin mücadele edeceği en etkin çıtada ve seviyede mücadele ettik. İşte tüm bunları gerçekleştirirken çalışanlarımızın mesleki yeterliliklerini en üst seviyede tutmak, mesleki bilgilerini sürekli güncel, günün koşullarıyla uyum içinde olmasını sağlamanın önemi de ortaya çıktı. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz mesleki yeterlilik sertifika programını başarıyla tamamlayan tüm çalışanlarımızı tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

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