Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan ‘selamlaşma’ dersi Çöp kamyonunun sesini duyar duymaz pencereye fırlıyor, temizlik personellerine her sabah el sallıyor Minik Yusuf’un bu sevgisine, temizlik personelleri de korna çalıp, el sallayarak karşılık veriyor Yusuf’un babası Çağrı Yağmur: İnsanlar yolda birbirilerine selam vermeye çekinirken, onların bu kadar işleri güçlerinin arasında hiç aksatmadan her gün selam vermeleri, onların yüce gönüllülüğünü gösteriyor

İHA

(ÖZEL) 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan ‘selamlaşma’ dersi Çöp kamyonunun sesini duyar duymaz pencereye fırlıyor, temizlik personellerine her sabah el sallıyor Minik Yusuf’un bu sevgisine, temizlik personelleri de korna çalıp, el sallayarak karşılık veriyor Yusuf’un babası Çağrı Yağmur: İnsanlar yolda birbirilerine selam vermeye çekinirken, onların bu kadar işleri güçlerinin arasında hiç aksatmadan her gün selam vermeleri, onların yüce gönüllülüğünü gösteriyor

Antalya’da çöp kamyonunun sokağa girmesiyle pencereye fırlayan 2,5 yaşındaki Yusuf Siraç ile temizlik personellerinin her sabah selamlaşması, günümüzdeki çoğu insana ders verecek nitelikte.
Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2419. Sokakta oturan Çağrı ve Neslihan Yağmur çiftçinin 2,5 yaşındaki çocukları Yusuf Siraç, yaklaşık 6 aydır her sabah çöp toplayan Kepez Belediyesi temizlik personellerini pencerede karşılıyor. Çöp kamyonunun sokağa girmesiyle birlikte sesi duyarak mutfak penceresine koşan minik Yusuf, ailesinin yardımıyla sandalyeye çıkıyor, ardından onların yolunu gözlüyor. Kamyon şoförüne ve arka kısımdaki iki personeli görünce oldukça heyecanlanan Yusuf, el sallayarak sevgi gösterisinde bulunuyor. Yusuf’un bu sevgisine ise kamyon şoförü korna çalarak, temizlik personelleri de el sallayarak karşılık veriyor. Yağmur ailesi de çocuklarının bu anlarını kayda alıp, onun mutluluğuna ortak oluyor.

“Yüce gönüllüler”
Baba Çağrı Yağmur, bu durumun her sabah evde seremoniye dönüştüğünü belirterek, “Çöp kamyonu sokağa girdi mi Yusuf sesini duyuyor, ‘Baba çöp kamyonu’ diyor. Hemen koşturarak mutfağa gidiyoruz ve onları selamlıyoruz. Buradaki işin güzel tarafı, her çocuk çöp kamyonlarını, iş makinelerini sever. Bu özel bir durum değil. İnsanlar yolda birbirilerine selam vermeye çekinirken, onların bu kadar işleri güçlerinin arasında hiç aksatmadan her gün selam vermeleri, onların yüce gönüllülüğünü gösteriyor” dedi.

“Biz onunla böyle anlaşıyoruz”
Temizlik personelleri de Yusuf’un kendisine gösterdiği sevgi gösterisinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. 4 yıldır belediyede temizlik personeli olarak çalışan Cafer Gümüş, “56 aydır yazkış birbirimize el sallıyoruz. Böyle anlaşıyoruz. Kamyon sesini duyar duymaz çıkıyor. Hoşumuza gidiyor, biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“Bizi motive ediyor”
Bir diğer temizlik personeli Osman Ali Gencer de, “Her sabah bize sesleniyor. Biz de onu görünce sevindirmek için el sallıyoruz. Bizi sevgiyle karşıladığı için böyle bir karşılık vermek istedik. Bize de motive oluyor” ifadelerini kullandı.
Belediye temizlik ekibi ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan Yusuf’a ise temizlik işlerine ait üniforma hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi
YEREL HABERLER Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar ...
Cemil Meriç Kütüphanesi 200 bin kitapla açılacak Antalya’nın en büyük kütüphanesi Kepez’de
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kütüphanesi 200 bin kitapla ...
'Dalgakıran' uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli daha adliyede
YEREL HABERLER 'Dalgakıran' uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 ...
Mesleki yeterlilik sertifikalarını Başkan Uysal verdi
YEREL HABERLER Mesleki yeterlilik sertifikalarını Başkan Uysal verdi
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı ...
Antalya’da eş zamanlı 'Dalgakıran' operasyonunda 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Antalya’da eş zamanlı 'Dalgakıran' operasyonunda 20 ...
Kaş’ta kapalı pazar yeri ve otopark projesi çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kaş’ta kapalı pazar yeri ve otopark projesi ...
Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş
YEREL HABERLER Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir ...
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı ...
ATSO “KÖK” Ödülleri heyecanı başladı
YEREL HABERLER ATSO “KÖK” Ödülleri heyecanı başladı
Boş arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Boş arazide erkek cesedi bulundu
Antalya'da eğlence merkezine baskın 11 kişiye 34 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Antalya'da eğlence merkezine baskın 11 kişiye 34 bin ...
Rekortmen atlet, sahilde koşarak olimpiyata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Rekortmen atlet, sahilde koşarak olimpiyata ...
Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
YEREL HABERLER Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 ...
Rekortmen atlet, sahilde koşarak olimpiyata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Rekortmen atlet, sahilde koşarak olimpiyata ...
Aydınlatma direğine dayalı vaziyette ölü bulundu 30 yaşındaki gencin hemen yanında şırınga, su şişesi ve kullanılmış maske dikkat çekti
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine dayalı vaziyette ölü bulundu 30 ...
Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 2020 ...
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan
YEREL HABERLER İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı ...
(Özel) 46 yıllık Orhan Gencebay hayranlığı engel tanımadı Onun şarkılarıyla büyüyen Hatice’nin tek istediği Gencebay’a kavuşmak
YEREL HABERLER (Özel) 46 yıllık Orhan Gencebay hayranlığı engel ...
Mezar taşları da 'karekod'landı
YEREL HABERLER Mezar taşları da 'karekod'landı
Böbrek nakli olan öğretmenin en büyük hayali, öğrencileriyle tekrar buluşmak
YEREL HABERLER Böbrek nakli olan öğretmenin en büyük hayali, ...
Karla kaplı Toroslarda, dağ keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Karla kaplı Toroslarda, dağ keçileri görüntülendi
Demre'de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor
YEREL HABERLER Demre'de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor
Mustafa Yılmaz'ın Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu öncesi yoğun görüşme trafiği
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz'ın Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu ...