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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor'a transfer engeli

DHA

Antalyaspor'a transfer engeli


Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un eski futbolcuları Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin Euro borcundan dolayı transfer engeli getirildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a, geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer engeli getirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin Euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek. Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor. Fraport TAV Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifa kararının ardından Emin Hesapçıoğlu başkanlığında göreve devam eden yönetim kurulu üyeleri 9 Şubat'taki genel kurulda yeni başkanı belirleyecek. Öztürk'ün görevi bırakması sonrası teknik direktör Ersun Yanal da takımdan ayrılabileceği yönünde görüş belirtti. İkili görüşmede, teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı beyazlı kulübe Öztürk'ün gelecek planlaması ve vizyonu doğrultusunda göreve geldiğini hatırlattı. Öztürk de Yanal'a, genel kurula kadar göreve devam edip, yeni yönetimle görüşmesini talep etti. Öztürk'ün görevine devam etmesini talep ettiği sözleri sonrası Yanal, takımıyla 4 haftalık antrenman planını uygulamayı sürdürdü.
Kırmızı beyazlı kulüp 9 Şubat'ta yapılacak genel kurul öncesi mevcut yönetim, kentin kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Camianın önem verdiği, spor ve iş dünyasından isimlerden olacak geniş kapsamlı yönetim kurmayı hedefleyen kırmızı beyazlı kulüpte, yeni dönem genel kurul sonrası başlayacak.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Tolga YILDIRIM
2021-01-26 13:15:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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