Başkan Çavdar: " Teşviklerden ve indirimlerden biz de yararlanmak istiyoruz" “Kısa Çalışma Ödeneği Sorunları ve Çözüm Önerileri” Webinar üzerinden konuşuldu

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İşKur Antalya İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kısa Çalışma Ödeneği Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu Webinar üzerinden yapıldı. Webinara konuşmacı olarak Antalya İşKur İl Müdür Yardımcısı Mustafa Akgül ve Emekli İşKur Başmüfettişi Ali İhsan Öztürk katıldı.

Webinar’ın açış konuşmasını yapan Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Vergi Usul Kanunu kapsamında EBelge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyeceği ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Resmi Gazetede yayınlandığını hatırlattı. Çavdar, bu konunun TÜRMOB ve Odaların gündeminde olduğunu ve uzun süredir uğraş verildiğini söyledi. Konunun çözüme kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çavdar " Bazı meslektaşlarımız bu konudan çok memnun olmamış olabilir ama bu da bir başlangıçtır. Bu ve bunun gibi birçok talebimiz zamanla yerine getirilecektir” dedi.

Bu zorlu süreçte birçok sektöre indirimler ve teşvikler verildiğini fakat çok zor koşullarda çalışan meslektaşları için hiçbir katkı yapılmadığını söyleyen Başkan Çavdar “Bu teşviklerden ve indirimlerden meslek mensuplarımızın da yararlanmaları için bir kez daha talepte bulunuyoruz. Ayrıca aşı takviminde de öncelikli meslek gruplarına dahil edilmemizi istiyoruz. Sağlık çalışanlarının ve emniyet güçlerimizin önüne geçelim demiyoruz ama bizimde bu süreçte katkılarımız göz önüne alınarak bu taleplerimizin değerlendirilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşmacılar, yeni çıkan mevzuatlar ışığında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Antalya İşKur İl Müdür Yardımcısı Mustafa Akgül ve emekli İşKur Başmüfettişi Ali İhsan Öztürk konuşmalarının ardından soruları cevaplandırdılar.

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