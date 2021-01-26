'Dalgakıran' uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli daha adliyede (2)

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20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği 'Dalgakıran' adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında dünkü 25 ve daha önceki 4 şüpheliyle birlikte toplam tutuklu sayısı 49'a yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-01-26 14:30:55



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