Demre'de 4 mahallede mevcut sulama hattı 15 km uzayacak

Demre ilçesinde Yaylakaya, Küçükkum, Büyükkum ve Kapaklı Mahallelerinde bulunan mevcut sulama suyu hattı genişletiliyor. 15 kilometre ilave boru ile kapalı devre sulama sistemine geçilerek, 2 bin 500 dekar alanın daha suya kavuşması sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Demre ziyareti sonrası teknik ekipler üreticilerden gelen sulama suyu ile ilgili talepleri değerlendirdi. Yapılan inceleme sonrası Demre Yaylakaya, Küçükkum, Büyükkum ve Kapaklı mahallelerinde mevcut sulama suyu hattının genişletilmesi talebi uygun bulundu.



2 bin 500 dekar alan daha sulanacak

Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekipler Yaylakaya, Küçükkum, Büyükkum ve Kapaklı mahallelerini kapsayacak tarımsal sulama boruları ile ilgili ölçümler gerçekleştirdi. 15 bin metrelik ilave boru ile mevcut hattın 2 bin 500 dekar alana ulaştırılmasına karar verildi. Proje ile 320 aileye sulama desteği sağlanacak. Tarımsal sulamada kapalı sisteme geçirilmesi ile su kaynakları korunacak, tarımsal üretimde verim artacak.

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