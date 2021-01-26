Antalyaspor'a transfer yasağı geldi! Samir Nasri, Danilo, Fornezzi ve Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 350 bin Euro'luk borç nedeniyle transfer yasağı getirildi

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FT Antalyaspor’a, Samir Nasri, Danilo, Fornezzi ve Shakhtar Donetsk'e olan 4 milyon 350 bin Euro'luk borç nedeniyle transfer yasağı getirildi.

FT Antalyaspor'a, geçmiş dönemdeki oyuncularına yönelik borçları nedeniyle transfer yasağı getirildi. Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 350 bin Euro'luk borcun ödenmesi sonrası kırmızıbeyazlıların yasağın kaldırılacağı öğrenildi. Yarın mevcut yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapacağı, bu görüşmenin ardından hocanın transferde ısrarcı olması halinde paranın bulunup engelin kardırılmaya çalışacağı belirtildi. Yanal'dan transfer yönünde bir talep gelmediği fakat son görüşmenin ardından ortak bir karara varılacağı öğrenildi.

Öte yandan Ersun Yanal’ın 9 Şubat’taki genel kurula kadar görevinin başında olduğu, takımdan ayrılmayı düşünmediğine dikkat çekildi.

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