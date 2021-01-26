Başkan Topaloğlu:" Eğitime katkımız pandemi döneminde de devam etti"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Er’e ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Mehmet Gürcan ve Orhan Özbek, şube müdürleri Mustafa Akçil, Perihan Koçaş, Özcan Akbulut, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir eşlik etti.

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Er, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitim alanında yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Er, Başkan Topaloğlu’nun eğitime verdiği desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Şu anda en büyük temennimiz 15 Şubatta öğrencilerimizin okullarına kavuşması. İnşallah öğrencilerimize kavuşuruz. Onlar bizi biz de onları özledik.” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise eğitime verdikleri desteğe pandemi döneminde de devam ettiklerini söyledi. Eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Topaloğlu, “Daha önce lise öğrencilerinin taşınma ihalesini yaptık ve C plakalı araçlarla öğrencilerimizi ücretsiz taşıdık. Anasınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ücretsiz karşıladık. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezini açarak üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sağladık. Burada 11 öğretmenle anlaştık ve şu anda 153 öğrenciye eğitim veriliyor. Eğitimde hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Okulların boya badana ve tamirat işlerini belediye olarak biz karşılıyoruz. Bunları belediyenin asli görevleri arasında sayıyorum.” diye konuştu.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de katıldığı ziyarette, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Er ve beraberindekilere, Kemer Belediyesinin eğitim alanında yaptığı destekleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

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