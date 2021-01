Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyaret

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, filmde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, yönetmen Guy Ritchie ve film ekibiyle bir araya gelip, İngilizce sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucu Antalya'ya getirilen, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri sürüyor. Çekimler, dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Expo alanında kurulan film platosuna gelen Bakan Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham, Cary Elwes ve rapçi Bugzy Malone ile görüştü. Jason Statham ve diğer oyuncularla İngilizce sohbet eden Bakan Ersoy'a filmin İngiliz yönetmeni Guy Ritchie de eşlik etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Bakan Ersoy burada film ekibiyle görüşerek, çekimler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra ünlü oyuncu Jason Statham ile fotoğraf çektirip, İngilizce sohbet etti. Ersoy, film için Expo alanında oluşturulan bölümleri gezdikten sonra ayrıldı.

3 BİN METREKARE SET ALANI KURULDU

Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturuldu. Film çekimleri için 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi ve kule dekoru verildi. Çekimlerde 101 metre, toplamda 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılıyor. Ayrıca boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu. Çekim ekibinin, Expo Antalya alanındaki çekimleri 3 haftada tamamlanması ve mart ayında film setinin sökülmesi planlanıyor.

FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN 60 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekor için harcanan miktarın ise 20 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi. Türklerin de yer aldığı 500 kişilik film ekibinin çekimler sırasında 2 saatte bir maske değiştirdiği ve sette hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı öğrenildi.

BAKANLIK DESTEK VERİYOR

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçen dönemde Yeni Sinema Kanunu'nu yürürlüğe konulmuş, Türkiye'nin film çekim merkezlerinden birisi olabilmesi amacıyla 'Yabancı Film Yapım Desteği' hayata geçirilmişti. Kanun değişikliği sonrasında Mad Max serisinin usta yönetmeni George Miller, Türkiye'de de çok sevilen yapımcı ve oyuncu Amir Khan gibi dünyaca ünlü isimler Türkiye'yi ziyaret etmeye, filmleri için çekim mekanları aramaya başlamıştı. Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek veriliyor. Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Desteklenecek filmler dünya uygulamalarında olduğu gibi kültürel içerik, Türk vatandaşlarının yapıma katılımı, ülke tanıtımına olan katkılar gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

