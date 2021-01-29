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4 yıllık uykusuzluğu, 4 saatlik ameliyatla çözüldü

DHA

4 yıllık uykusuzluğu, 4 saatlik ameliyatla çözüldü


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4 yıl önce yakalandığı mide kanserini yenen Mehmet Çiftçioğlu (46), ameliyatın ardından gördüğü tedavilere bağlı sürekli kusmaya başladı. 87 kilodan 43 kiloya kadar düşen, kusma nöbetleri yüzünde geceleri uyuyamayan Çiftçioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Çiftçioğlu, 4 yıl sonra geceleri deliksiz uyku uyumaya başladı.
Antalya'da yaşayan Mehmet Çiftçioğlu, 2017 yılında midesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda midesinde tümöre rastlanan Çiftçioğlu'nun 
ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyatta midesi alınan Çiftçioğlu daha sonra radyoterapi ve kemoterapi görmeye başladı. Tedavileri devam ettiği sırada Çiftçioğlu yemek yiyememeye ve sürekli kusmaya başladı. Çiftçioğlu kusma nöbetleri yüzünde geceleri uyuyamaz oldu. Mehmet Çitçioğlu, bu süreçte 87 kilodan 43 kiloya düştü.
Kusmasının sebebini araştırmak için doktorlara başvuran Çiftçioğlu, çoğunlukla psikolojik olduğu yönünde karşılık aldı ve bir çözüme kavuşturamadı. Çiftçioğlu, iş yerindeki bir arkadaşının yönlendirmesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda Çiftçioğlu'nun ameliyat olmasına karar verildi.
'SÜREKLİ KUSMA İHTİYACI HİSSEDİYORDUM'
2017 yılında bir tesadüf sonucu midesinde tümör olduğunu öğrendiğini söyleyen Mehmet Çiftçioğlu, "Sonrasında iyi bir cerrahi müdahale geçirdim ve midem tamamen alındı. Sonrasında radyoterapi ve kemoterapi görmeye başladım. Tedaviler neticesinde yavaş yavaş yeme sıkıntım oluştu. Sürekli safra asitleri gelmeye başladı. Özellikle gece yatış pozisyonuna geçtiğim zaman daha fazla rahatsız etmeye, sürekli kusmaya ihtiyacı hissettirmeye başladı" dedi.
'PSİKOLOJİK OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER'
Zamanla toplumdan kendini soyutlamaya başladığını belirten Çiftçioğlu, "Artık yemek yiyemez hale geldim. Her gittiğim yerde kusma isteği geliyordu ve ciddi kilo kaybım başlamıştı. Daha önce de farklı doktorlara başvurdum. Bana bu durumun psikolojik olabileceği söylendi. Daha sonra yapılan endoskopilerde, sıkıntı olduğu söylendi. Ancak bunun cerrahi ile nasıl düzeleceği noktasında kimse bana aydınlatıcı bilgi vermedi" diye konuştu.
'YÜRÜMEYE BİLE MECALİM KALMAMIŞTI'
Kusmalarının nedenlerini bulmak için arayışa girdiğini söyleyen Çiftçioğlu, "Bir gün iş yerimde bir arkadaşım haberlerde benzer bir hastalığı olan kişinin ameliyat olup düzeldiğini gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Artık yürümeye bile mecalim kalmamıştı ve haziran ayında ameliyat oldum. Başarılı geçen 4 saatlik ameliyat sonrasında yaklaşık 12 kilo aldım. Artık daha iyiyim. Benim gibi hastaların pes etmemesini ve sürekli çözüm aramalarını öneriyorum" dedi.
'EN BÜYÜK MUTLULUĞUM UYUYABİLMEK OLDU'
Ameliyat öncesinde gece uyku uyuyamadığını belirten Çiftçioğlu, "Sürekli safra asidi geldiği için dışarıda yemek yiyemiyordum. Kendini toplumdan soyutlamaya başlıyorsun. Yemek yemeye başlıyorsun, ilk lokmadan sonra geri geliyor ve masadan kalkmak zorunda kalıyorsun. Bu herkesin dikkatini çekiyor. Sokakta yürürken bile safra geliyor ve herkesin size baktığını düşünerek yavaş yavaş sokağa çıkmamaya başlıyorsunuz. Ameliyat öncesinde gece uykularım yoktu. Sabaha kadar ayaktaydım diyebilirim. Şu an en büyük mutluluğum gece rahat uyuyabilmem ve dışarı çıkıp yarım porsiyon da olsa yemek yiyebilmem" diye konuştu.
40 SANTİMETRE DARLIK
Çiftçioğlu'nun yapılan mide ameliyatının çok başarılı geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Tuğrul Çakır, "Hastamız daha önce yaptığımız bir ameliyatı görerek bize başvurdu. Kusmaları, şiddetli kilo kaybı ve her yediğini kusarak çıkarttığını söyledi. Ameliyatı çok başarılı geçmiş. Fakat kusmasının sebebini açıklamak için gastroenteroloji bölümümüzde endoskopiler yapıldı. Mide ve yemek borusuyla yeni yapılan ince bağırsak arasında 40 santimetre uzağında darlık olduğunu gördük ve ameliyat olmasına karar verdik. Ameliyat esnasında dar olan sekmendin birini gördük diğerini görmek için tekrar endoskopi yaptık. İkinci darlığın da bu anastomozdan yaklaşık 40 santimetre uzakta olduğunu gördük. O kısma anastomozları bozarak tekrardan revizyon cerrahisi yaptık" dedi.
AMELİYATIN ARDINDAN 12 KİLO ALDI
Hastanın ameliyatın ardından kilo almaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Çakır, "Hastamızın ameliyat öncesindeki en büyük şikayeti gece kusmalarıydı. Özellik gece 01.00'de başlayan ve 04.00'e kadar devam eden kusmaları nedeniyle 3 yıldır uykusuz gezdiğini söylemişti. Ameliyatın ardından bu şikayetleri kayboldu ve yeme içme fonksiyonları da yerine geldi. Hastamız ameliyat öncesine göre 12 kilo almış durumda. Bu tür ameliyatların ardından bazen bağırsak, mide veya kalınbağırsak birbirine yapışabiliyor. Hastamız tümör hastasıysa aldığı ilaç ve ışın tedavisi bu yapışıklık sürecini hızlandırabiliyor. Eğer böyle bir şey başlarına gelmişse hastalarımız arayış çabalarını sürdürmeli" diye konuştu.
'KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİYE BAĞLI OLABİLİYOR'
Ameliyat yerlerinde bu tür darlıklar oluşabildiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Öcal, "Bu tip mide ve bağırsak ameliyatlarından sonra kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak bulantı ve kusmalar gerçekleşebiliyor. Ameliyat yerinde darlıklar oluşabiliyor. Darlıklar oluştuğu zaman hastaların yedikleri yiyecekler distale geçemedikleri için hastalar bunu kusma yoluyla çıkarıyor. Kusmalar sırasında yemek borularında ciddi ülserler görebiliyoruz. Endoskopi ile girerek darlığın nedenini belirliyoruz. Mehmet Bey'de de iki farklı noktada darlık gördük ve ameliyat ile bu darlıklar açıldı" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-01-29 08:17:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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