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Saklıkent'e kar geç yağdı, sezon hızlı açıldı

DHA

Saklıkent'e kar geç yağdı, sezon hızlı açıldı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, önceki gün başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışın ardından kayak merkezinde sezon açıldı. Son 20 yılın en kurak kış sezonunu yaşadıklarını belirten Saklıkent işletmecileri, iki ay geç gelen kar yağışını, buruk sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre iki ay geç yağdı. Antalya'yı çarşamba günü etkisi altına alan fırtına ve sağanak ile birlikte zirveye de kar düştü. Yağışın ardından iş makineleri pistlerdeki karları sıkıştırarak, kayak ve snowboard için hazırlıkları tamamladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pistleri denemeye başlayan profesyonel hoca ve eğitmenler, kış sporu için şartların tamamlandığını anlattı.
BU YILIN SLOGANI; PARTİ YOK, KAYAK VAR
Kar kalınlığının kimi yerde 1 metreye ulaştığını anlatan Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, zirvedeki işletmelerde pandemi önlemlerinin dört dörtlük alındığını anlatarak, şöyle konuştu:
"Nihayet sezonu açtık. Neredeyse son 20 yılın en kurak sezonunu yaşadık. Güzel kar yağdı. Pistlerde 11,5 metre kar kalınlığına ulaştık. Pandemi nedeniyle hafta sonları kapalıyız. Kalabalık açık hava eğlenceleri bu sezon yok. Yeni sloganımız 'Eğlence yok, kayak var.' Pandemi tedbirleri tamamen alındı. Otel doluluk oranımız geçen yıllara göre yüzde 70 düşük seviyede. Bunun nedeni de pandemi önlemleri. Üç kişilik odalarda 2 kişi konaklatabiliyoruz. Pandemi öncesi telesiyej sepetlerinin her birine 2 kişi bindiriliyordu. Şimdi ise iki kişilik bir sepet boş bırakılıyor, diğerine 1 kişi bindiriliyor. Sadece aile ve eşler çift binip yukarıya yolculuk yapabiliyor. Bu sezon açık hava partilerini de yapmayacağız. Parti yok, kayak var. İnsanlar kayak merkezinde kayak keyfi snowboard keyfi yapmalı."
'BURUK SEVİNÇ YAŞIYORUZ'
Saklıkent'te yaşayan kayak hocası Osman Özaydın, "Maalesef uzun yıllardır böyle bir sezon görmedik. Aralık başında başlayan sezon, ocak sonuna denk geldi. Buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim. Umarız sezon bir iki ay uzun sürer" dedi.
KAYAK PİSTLERİNİ PROFESYONELLER DENEDİ
Türkiye Sualtı Sporları İl Temsilcisi aynı zamanda Türkiye Kayak Federasyonu lisanslı kayak hocası İsa Alemdar, Saklıkent'e yağan ilk karda pistleri deneyenler arasında yer aldı. Snowboard ile pistte kayan Alemdar, "Kar henüz yumuşak, bir iki gün içinde tamamen oturmuş olur ve Saklıkent'te kayak sezonunu tam anlamıyla açmış oluruz" ifadelerini kullandı.
KIZ ARKADAŞLARIYLA GELDİ
Antalya'da yaşayan Pınar Karataş, arkadaşlarıyla birlikte Saklıkent'e geldiklerini söyledi. Kar yağışını sosyal medyada gördüğünü anlatan Karataş, "Kar görme fırsatını ender yakalayan Antalyalılar olarak buraya geldik. Hava da çok güzel, kartopu oynayıp zaman geçiriyoruz" diye konuştu.
JAK TİMLERİ GÖZ DOLDURDU
Kar yağışıyla birlikte arama ve kurtarma görevlerinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de Saklıkent'e eğitim yaptı. Kar motorları eşliğinde arama ve kurtarma tatbikatı yapan JAK timleri, vatandaşların ilgisini çekti. Kar motorlarının yanı sıra kayak kullanan JAK personeli, pistleri boylu boyunca dolaşıp, olası telesiyej arızasında sepetlerden tatilcileri kurtarma, kazada yaralı intikali gibi ayrıntılı çalışma yaptı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-01-29 08:25:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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