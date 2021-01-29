(ÖZEL) Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı; Partizan Bardejov



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Türk iş insanı Reyhan Güler'in yüzde 50 hissesini satın aldığı, teknik direktörlüğünü de Memiş Özata'nın yaptığı Slovak Cumhuriyeti 2'nci Lig takımlarından Partizan Bardejov, genç ve yetenekli futbolcuları keşfedip, dünya futboluna sunma hedefiyle Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

40 yıldır İsviçre'de yaşayan Türk iş insanı Reyhan Güler (61), 3 ay önce Slovak Cumhuriyeti 2'nci Lig takımlarından Partizan Bardejov'un yüzde 50 hissesini satın aldı. Kulüp başkanı Stanislav Sorona yönetiminde başkanvekili olarak yer alan Gürler, takımın başına Türk teknik direktör Memiş Özata'yı getirdi. Patronu ve teknik direktörü Türk olan Slovakya'nın Partizan Bardejov takımı hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Belek Turizm Merkezi'nde Özata yönetiminde kamp yapan Partizan Bardejov'un antrenmanını Slovak başkan Sorona ve Türk başkanvekili Güler bir arada izledi.

Avrupa ve Türkiye'de yetenekli futbolcuları keşfedip dünya futboluna sunmayı hedefleyen Güler, teknik direktör Özata yönetimindeki takımın Slovak Cumhuriyeti Ligi'nde de üst sıralarda yer almasını istediklerini söyledi. Gençliğinde Orduspor'da forma giymesinden dolayı futbola ilgisi olduğunu aktaran Güler, teknik direktör Memiş Özata ile uzun yıllar devam eden dostluklarını, futboldaki hedeflerini satın aldığı futbol takımıyla pekiştirdiklerini dile getirdi.

"FUTBOLCU KEŞFEDECEĞİZ"

Takımının üst sıralarda yer almasını ve Slovak Cumhuriyeti'nde Türk futbolunun tanınırlığını artırmayı dilediklerinden bahseden Güler, "Bizim vizyonum özellikle Avrupa'da Türk ya da yabancı genç yetenekleri keşfetmek. Genç sporcuları alt yapımızda oynatıp gelişimini sağlayarak dünya futboluna sunmak. Memiş hoca ile bunun üzerine çalışma yapıyoruz. Slovakya'da futbol tam anlamıyla profesyonel değil. Oluşturacağımız alt yapı sistemiyle Avrupa'da Afrika'da Brezilya'da keşfedeceğimiz futbolcuları dünya futboluna sunmak bizim vizyonumuz" diye konuştu.

"AJAX MODELİ UYGULAYACAK"

Hollanda'da uzun yıllar antrenörlük yaptıktan sonra 20122020 yılları arasında Türkiye'de 2'nci ve 3'üncü ligde farklı takımları çalıştıran Memiş Özata, şunları söyledi:

"Geçmişi büyük bir takımda göreve başladım. Genç oyuncular yetiştirip, takımı iyi ligde iyi konuma getirmek hedefimiz. Genç oyuncuları yetiştirip, üst liglerde forma giymesini sağlamak istiyorum. Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiriyoruz. Yaz sonrası hedeflerimize yönelik adımlar atacağız. Takımımda Hollanda'nın Ajax takımı modelini uygulamaya çalışacağım. Dünyanın her yerinden yetenekli, genç oyunculara takıma şans verip, takımı üst sıralara taşımak istiyoruz. Başarılı oyuncuların Avrupa liglerinde büyük takımlara transferini gerçekleştirmek asıl hedefimiz" dedi.

Özata, Avrupa'da görev yapan Türk teknik direktör sayısının daha fazla olmasını diledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takımın antrenmanından

- Reyhan Güler'in açıklaması

Teknik Direktör Memiş Özata'nın açıklaması

Başkan ve teknik direktörden detaylar

Antrenmandan detay

Takım genel görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-01-29 10:08:17



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