İnsansız Hava Aracı Eğitimi yoğun katılımla ilk defa çevrim içi olarak verildi

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi(AKHUMER), İnsansız Hava Aracı eğitimlerini çevrim içi ortamda gerçekleştirdi. Eğitimlere İstanbul, Ankara ve Erzurum’dan da yoğun katılımlar oldu.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi(AKHUMER), İnsansız Hava Aracı eğitimlerini çevrim içi ortamda gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak düzenlediği İnsansız Hava Aracı Eğitimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), üniversitelere çevrimiçi eğitim için izin verdi. Biz de ülkemizde yetkilendirilen önemli merkezlerden biri olan AKHUMER olarak İHA talimatında belirtilen şartlara tamamen uygun olarak ve müfredatı online eğitime çok kısa sürede uyumlu hale getirerek ülkemizde çevrim içi İHA eğitimi veren öncü kuruluşlardan biri olduk” dedi.

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