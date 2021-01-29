30 yıllık birimini dolandırıcıya kaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıllık birimini dolandırıcıya kaptırdı

DHA

30 yıllık birimini dolandırıcıya kaptırdı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendisini polis olarak tanıtan İbrahim İnönü (28), FETÖ yalanıyla korkuttuğu emekli Ali Enver Y.'nin (68) 30 yıllık birikimi olan daireyi yarı fiyatına sattırıp, 430 bin TL'sini alarak kaçtı. Şanlıurfa'da yakalanan İnönü, yargılandığı davada 5 yıl hapisle cezalandırıldı.
Olay, geçen yıl 31 Mart'ta, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Ali Enver Y.'yi cep telefonundan arayan kişi, kendini polis olarak tanıttı. Arayan kişi, Ali Enver Y.'yi, telefonunda ByLock programı tespit edildiği ve FETÖ üyeliğinden tutuklanabileceği yalanıyla korkutarak, bir operasyon yapılacağını ve bunun için de evini satarak parayı kendilerine vermesini istedi.
Söylenenlere inanan Ali Enver Y. yaklaşık 750 bin TL'lik dairesini 448 bin TL'ye satarak, bunun 18 bin TL'sini evin satışını gerçekleştiren emlakçıya, kalan 430 bin TL'yi de dolandırıcılara verdi. Dolandırıldığını kendisini arayan numaraya ulaşamayınca anlayan Ali Enver Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polisin yaptığı çalışmayla Ali Enver Y.'yi dolandıran kişinin, İbrahim İnönü olduğu belirlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başka bir suçtan dolayı haftanın 3 günü polis merkezine giderek imza veren İbrahim İnönü, yakalanarak gözaltına alındı. 15 Haziran'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan İnönü hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
GÖRÜNTÜLER YALANINI ORTAYA ÇIKARDI
Bu ilde tutuklu bulunan ve duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılan İbrahim İnönü, suçlamayı kabul etmedi. Antalya'ya hiç gelmediğini öne süren İnönü, şikayetçiyi de tanımadığını iddia etti. Ancak yapılan araştırma sonucunda İbrahim İnönü'nün, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, olay tarihinde Antalya'da olduğu tespit edildi.
Mahkemede başına gelenleri anlatan Ali Enver Y., şöyle konuştu:
"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden aradığını söyledi. İsminin polis Mustafa A. olduğunu söyledi. Yaka numarasını bile söyleyerek beni daha sonra arayacağını ifade etti. Ben de 155'i aradım ve bu ismi teyit ettirdim. Birkaç gün sonra aynı numara beni tekrar aradı. Telefonumda ByLock programı olduğunu, kendilerine yardımcı olmamam halinde FETÖ üyeliğinden tutuklanacağımı söyledi. Bankalarda, tapuda ve diğer kamu kurumlarındaki FETÖ'cülerin deşifre edilmesi için kendilerine yardımcı olmamı istedi. Konuşulanlardan da kimseye bahsetmemem gerektiğini özellikle belirtti. Hatta bana Allah, Kuran-ı Kerim, bayrak ve çocuklarımın başına yemin ettirdi. Birkaç gün sonra FETÖ'cülere operasyon yapılacağını belirterek, tapuda hayali bir satış yapmaları gerektiğini söyleyerek, operasyon sonunda ev satışından gelen paranın hazineye kalacağını, evimin tapusunun ise bana iade edileceğini söyledi. Sonra da beni evin satışını gerçekleştirecek Soner isimli birine yönlendirdi. Ben Soner adındaki kişiyi arayarak Çağlayan Mahallesi'ndeki evimi acilen satmasını istedim. Sonrasında evimi 430 bin TL'ye sattım ve parayı da beni arayan kişiye evimin yakınındaki parkta verdim."
Duruşmalarda tanık olarak dinlenen taksiciler de sanığı teşhis etti. Mahkeme tutukluğunun devamına karar verdiği sanık İbrahim İnönü'yü 'nitelikli dolandırıcılıktan' 5 yıl hapis ve 30 bin gün adli para cezası ile cezalandırdı.
Duruşma sonunda açıklama yapan Ali Enver Y., 30 yıllık birikimini 30 saniyede dolandırıcıya kaptırdığını belirterek, "Nasıl oldu anlamadım. Beni telefonda büyük baskı altına aldı. Adalet yerini buldu ama evim gitti" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-29 11:14:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnsansız Hava Aracı Eğitimi yoğun katılımla ilk defa çevrim içi olarak verildi
YEREL HABERLER İnsansız Hava Aracı Eğitimi yoğun katılımla ilk defa ...
Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo ...
Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar hastalığı riski artıyor
YEREL HABERLER Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar ...
Korkuteli’nde bulunan 65 okulun tamamı "Okulum Temiz" belgesi aldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde bulunan 65 okulun tamamı "Okulum Temiz" ...
Korkuteli'nde aşçı çırağı yetiştirme kursu açıldı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde aşçı çırağı yetiştirme kursu açıldı
Düden Şelalesi çamurlu aktı
YEREL HABERLER Düden Şelalesi çamurlu aktı
(ÖZEL) Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı; Partizan Bardejov
YEREL HABERLER (ÖZEL) Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak ...
Saklıkent'e kar geç yağdı, sezon hızlı açıldı
YEREL HABERLER Saklıkent'e kar geç yağdı, sezon hızlı açıldı
4 yıllık uykusuzluğu, 4 saatlik ameliyatla çözüldü
YEREL HABERLER 4 yıllık uykusuzluğu, 4 saatlik ameliyatla çözüldü
Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ...
Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü
YEREL HABERLER Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler ...
Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı
YEREL HABERLER Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı
Antalya'da karla mücadele mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da karla mücadele mesaisi devam ediyor
Çağdaş Atan: Biz de genciz, bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılıyor
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: Biz de genciz, bazen söylediğimiz şeyler ...
Ankara'da 'acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğluna operasyon
YEREL HABERLER Ankara'da 'acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ...
Çağdaş Atan: "Şampiyonluk bizim için uzakta" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Hakemlerimizin niyetinden şüphem yok"
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: "Şampiyonluk bizim için uzakta" Aytemiz ...
Antalya için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için zirai don uyarısı
Prostat tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine neden olabiliyor Üroloji uzmanı Op. Dr. Kenan Korkmaz: “60 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 60’ında prostat yakınmaları görülür”
YEREL HABERLER Prostat tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine ...
Mayorka-Antalya rekabeti artıyor Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: "Şimdi top bizde yeni ve kalıcı ürünler sahneye sürerek atağa geçebiliriz" "En büyük kozumuz çocuklar ve yaşlılar olacak” "İspanya ‘Balaer 2030 Ajandası’ ile Antalya’ya kaptırdığı Alman ve İngiliz turistleri almaya çalışacak"
YEREL HABERLER Mayorka-Antalya rekabeti artıyor Antalya Kent Konseyi ...
Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor: 1-0
YEREL HABERLER Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor: 1-0
Ankara'da kereste atölyesindeki yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Ankara'da kereste atölyesindeki yangını itfaiye ...
Sağanak sonrası Kemer’de yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Sağanak sonrası Kemer’de yaralar sarılıyor
Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü çılgına döndü Kesilen cezaları beddua ederek imzaladı, motosikletin bağlanacağını duyunca çıldırdı Ayakkabılarını çıkartıp bacağını polise gösterdi, sakat olduğunu iddia edip motosikletini vermek istemedi Motosikletin yanına oturup gitmek istemeyen sürücü güçlükle ikna edilip polis aracına konuldu
YEREL HABERLER Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü çılgına ...