Zirai don uyarısı kadın üreticileri de uyutmadı Sabaha kadar seralarda eşleriyle birlikte ateş yakıp nöbet tuttular

Türkiye’nin örtü altı tarım kenti Antalya’nın Aksu ilçesinde aralarında kadınların da bulunduğu bulunan üreticiler, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün , zirai don uyarısında bulunmasının ardından gece boyunca seralarında don nöbeti tuttular.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün gece saat 21.00’de başlayıp yarın sabah 8.00’e kadar sürmesi beklenen zirai don uyarısının ardından harekete geçen üreticiler sabaha kadar uyumayıp ürünlerini ateş yakarak korumaya başladı. Antalya’nın özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde yer yer orta kuvvette beklenen zirai don uyarısının ardından Antalya’nın Aksu ilçesinde Kurşunlu Mahallesi’nde ki üreticiler, dün gece havanın 3 dereceye düşmesinin ardından, seralarında sobalarını yaktılar.



Akşam saatlerinde başlayan don nöbeti sabaha kadar sürdü

Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’nde 6 dönüm biber serasında üretim yapan Havva Patır, Meteorolojinin zirai don uyarısını dikkate alarak, akşam saatlerinde serasın da hazır bulunduğunu ve gece hava sıcaklığının 3 dereceye düşmesinin ardından sobalarını yaktığını dile getirdi. Patır, “Bu sene kış olağanüstü durumlar yaşatıyor bizlere. Bir gün önce kuvvetli yağış ve aşırı fırtınadan ucuz kurtulduk. Hemen arkasından havanın soğumasıyla birlikte serada don nöbetine başladık. Gece boyunca gözümüz derece de kaldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sobalarımızı yaktık. Bu gece de don nöbetimiz devam edecek” diye konuştu.

Bölgenin bir diğer üreticisi Bedia Patır ve eşi Ali Patır ise “Üretimin en zor yanı kışın ağır şartları” dedi. Ali Patır, “İki gün ardı ardına yaşanan aşırı yağış, su baskınları ve fırtına ile uğraşırken bu gece de don nöbetindeyiz. Yapacak başka bir işimiz yok. Biz üreticiyiz, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Geceyi sorunsuz geçirmek için gündüz bütün hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren üreticiler, ürünlerinin soğuktan zarar görmemesi adına büyük çaba gösterdiklerini ifade ettiler.

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