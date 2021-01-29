Cemil Meriç Kütüphanesi’ne 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemil Meriç Kütüphanesi’ne 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı

İHA

Cemil Meriç Kütüphanesi’ne 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı

Kepez’de açılış için gün sayan Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bugüne kadar 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı. Başkan Hakan Tütüncü, “El birliği ile gelecek nesillere ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz.” dedi.
Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasında açacak olduğu Cemil Meriç Kütüphanesi için başlatılan kitap bağışı kampanyasına bir destek de müteahhitler ile mimar ve mühendislerden geldi. Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği (KEMDER) Başkanı Mehmet Ali Ünal, şahsi kütüphanesinden bine yakın kitabı, Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Antalya Şubesi de bin 200 adet kitabı Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bağışladı.

“El birliği ile zamana ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz”
KEMDER Başkanı Mehmet Ali Ünal, MMG Antalya Şube Başkanı Engin Okudan ile yönetim kurulu üyeleri kitap bağışlarını, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim ettiler. Bağışlarından dolayı Mehmet Ali Ünal’a ve MMG Antalya Şubesi’ne teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, “El birliği ile zamana ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz” diye konuştu.

“Bağışçıları rahatlatan uygulama”
Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ödünç kitap verme uygulamasının olmayacağını belirterek, “Bağış yapılan kitaplar, kütüphanemizde uzun yıllar muhafaza altında olacak. Gelecek kuşaklara ışık olacak kütüphanemizdeki kitaplar ödünç verilmeyecek. Çünkü kütüphanemiz 7 gün 24 saat açık olacak. Ödünç kitap verilmeyecek olması bağış yapılan eserlerin yıllar sonra da o kütüphaneden çıkmayacağı anlamına geliyor. Bağışçılar, gönül rahatlığı içerisinde kitaplarını, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne verebilirler” şeklinde konuştu.

“Bu kütüphane şehre ışık olacak”
Bağışlanan kitapların, gelecek nesillere ışık olacağının altını çizen Tütüncü, “ Kitap bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bağışlar, uzun yıllar şehri aydınlatan bir kütüphanenin içerisinde ilim ve irfan dağıtan kıymetlere dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya ve Gündoğmuş’ta karla kaplanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Alanya ve Gündoğmuş’ta karla kaplanan yollar açılıyor
Manavgat Belediyesi'nden Mimar Sinan ve Sarılar’da kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden Mimar Sinan ve Sarılar’da ...
Çamur akan şelalede gençlerin tehlikeli eğlencesi Güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerdeki kaygan kayalıkların ucuna gelen iki genç, denize taş atarak eğlendi Yürekleri ağza getiren gençler için çevredekiler, ‘Çılgınlık peşindeler’ yorumunu yaptı
YEREL HABERLER Çamur akan şelalede gençlerin tehlikeli ...
3 milyon predatör avcı böcek ve 6 milyon parazitoit üretilecek
YEREL HABERLER 3 milyon predatör avcı böcek ve 6 milyon parazitoit ...
Zirai don uyarısı kadın üreticileri de uyutmadı Sabaha kadar seralarda eşleriyle birlikte ateş yakıp nöbet tuttular
YEREL HABERLER Zirai don uyarısı kadın üreticileri de ...
Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz şüphelisi: “Tanıdık sanmıştım”
YEREL HABERLER Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz şüphelisi: ...
Kedileri kovalayan Alman kurdu köpek Düden Şelalesi’nden denize düşüp telef oldu Köpeğin sahibi Tayfun Baki: “Kedilerle hiç barışamamıştı. Maalesef öldü”
YEREL HABERLER Kedileri kovalayan Alman kurdu köpek Düden ...
MatchUp Projesi’nin ikinci çevrimiçi Şehirler Ağı Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER MatchUp Projesi’nin ikinci çevrimiçi Şehirler Ağı ...
Fırtına Konyaaltı’nda 100 ağaca zarar verdi Büyükşehir, Konyaaltı’nda fırtınanın izlerini siliyor
YEREL HABERLER Fırtına Konyaaltı’nda 100 ağaca zarar ...
Korkuteli'nde polis, alkol ve asayiş uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde polis, alkol ve asayiş uygulaması yaptı
Tıbbı aromatik bitkilerde doğru bilinen yanlışlar eğitimine rekor başvuru Eğitim için 14 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Tıbbı aromatik bitkilerde doğru bilinen yanlışlar ...
Polisten kumarbazlara suçüstü 2 katlı bir binanın bodrum katında kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Polisten kumarbazlara suçüstü 2 katlı bir binanın ...
Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber hırsızları yakalandı 44 farklı adreste yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kabloları keserek çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber ...
Muratpaşa hentbolda derbi heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa hentbolda derbi heyecanı yaşanıyor
Kaş'ın yaylalarında karla mücadele
YEREL HABERLER Kaş'ın yaylalarında karla mücadele
Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
YEREL HABERLER Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
İki kardeş, istemsiz kasılmalardan beyin piliyle kurtuldu
YEREL HABERLER İki kardeş, istemsiz kasılmalardan beyin piliyle ...
Dünyaca ünlü şelale yağmur sonrası coştu, denizin rengi kahverengiye döndü Su debisi 2 metre kadar yükselen Düden Şelalesi'nin kıyısında bulunan işletmeler, taşkına karşı önlem amaçlı setler koydu Şelalenin kahverengi çağladığını gören vatandaşlar ve turistler, çitleri aşarak fotoğraf çekti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü şelale yağmur sonrası coştu, denizin ...
30 yıllık birimini dolandırıcıya kaptırdı
YEREL HABERLER 30 yıllık birimini dolandırıcıya kaptırdı
İnsansız Hava Aracı Eğitimi yoğun katılımla ilk defa çevrim içi olarak verildi
YEREL HABERLER İnsansız Hava Aracı Eğitimi yoğun katılımla ilk defa ...
Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo ...
Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar hastalığı riski artıyor
YEREL HABERLER Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar ...
Korkuteli’nde bulunan 65 okulun tamamı "Okulum Temiz" belgesi aldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde bulunan 65 okulun tamamı "Okulum Temiz" ...